Incêndio atinge depósito de motos elétricas na Praia de Iracema

Um incêndio atingiu uma residência que funcionava como depósito de bicicletas e motos elétricas na rua Gonçalves Lêdo, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (13). A fumaça chegou a ser vista por quem estava no espigão da rua João Cordeiro, na Praia de Iracema. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atendeu a ocorrência, o imóvel contava com diversos carregadores instalados no interior.

Danos estruturais

As chamas atingiram parte do material armazenado e comprometeram toda a instalação elétrica da casa, conforme a corporação. O imóvel ainda teve danos estruturais em portas, janelas e no teto.

"A guarnição de combate a incêndios realizou o controle das chamas e o resfriamento do ambiente, evitando a propagação para edificações vizinhas", disseram os bombeiros, em nota.

Após a extinção do fogo, a área foi isolada para a realização da perícia, que determinará as causas do incêndio.