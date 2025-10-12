Polícia Civil desarticula desmanches de veículos e prende três suspeitos na Grande Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará desarticulou desmanches clandestinos de veículos que funcionavam em sucatas em Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Três suspeitos foram presos.

Uma das ações ocorreu na última sexta-feira (10) em Maracanaú, contra um desmanche que ocorria em uma sucata no bairro Alto da Mangueira.

No local, foram apreendidos uma caminhonete, 24 peças diferentes de veículos, um macaco hidráulico e ferramentas utilizadas para realizar o desmanche.

Legenda: Polícia Civil desarticulou desmanches clandestinos em sucatas Foto: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens, de 26 e 29 anos, foram presos. O mais velho tem antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo. Eles foram autuados por associação criminosa, receptação e adulteração de sinal de veículo.

Já no sábado (11), a polícia apreendeu um motor com indícios de adulteração em uma sucata no bairro Patrícia Gomes, em Caucaia.

Uma pessoa de 44 anos, que já responde por conduzir veículo sem habilitação, foi presa. Ele deve responder por crime contra a fé pública.

Os três suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e colocados à disposição da Justiça.