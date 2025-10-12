Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Um menino de 4 anos morreu após ser baleado durante um ataque a tiros em uma via pública de Sobral, na região Norte do Ceará, na manhã deste domingo (12). O caso, registrado no distrito de Rafael Arruda, também deixou um homem ferido.

Conforme informações iniciais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo em via pública “contra um desafeto”, que acabaram atingindo a criança e o homem.

Ainda segundo a Pasta, ambas as vítimas foram socorridas para unidades médicas, mas o menino não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ainda não se tem mais informações sobre o estado de saúde do homem.

A investigação do caso está sob a responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. A unidade busca elucidar as informações acerca do caso, além de identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.

A SSPDS-CE informou também que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência.

O menino foi identificado como Enzo Gabryel, conforme nota divulgada pelo prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), nas redes sociais. "Determinei apoio imediato à família, reforço das ações de prevenção nos distritos e cobrança firme às autoridades estaduais por uma resposta rápida", enfatizou o gestor municipal.

'TRÁGICO ASSASSINATO'

Por meio de nota nas redes sociais, a Prefeitura de Sobral manifestou "profunda indignação e consternação" pelo caso registrado no Dia das Crianças.

"Neste momento de dor, a Prefeitura, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social (SEDHAS) e da Secretaria da Saúde, mobilizou equipes para oferecer todo o apoio necessário à família da vítima, garantindo suporte psicológico e assistência social em um momento tão difícil", informou a gestão.