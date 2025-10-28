Queda de energia atinge Beira-Mar na noite desta terça-feira (28), em Fortaleza
A Enel informou que às 18h58 o serviço foi totalmente restabelecido
Uma queda de energia foi registrada na noite desta terça-feira (28), nas proximidades da Av. Beira Mar, em Fortaleza.
Em imagens publicadas por populares nas redes sociais é possível ver uma parte da orla da Capital sem iluminação.
Em nota ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará informou que registrou, na noite desta terça-feira (28), uma ocorrência em um alimentador que atende parte dos bairros Aldeota, Meireles, Vicente Pinzon e Praia do Futuro.
“Afetando o fornecimento de energia para alguns clientes da região. De imediato, a distribuidora realizou manobras de transferências de cargas, reduzindo o número de consumidores impactados e, às 18h58, o serviço foi totalmente restabelecido”, comunicou ainda a entidade.