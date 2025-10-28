CE tem 55 cidades em alerta para ventos intensos até sexta; veja locais
Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (28), um novo alerta de ventos costeiros intensos para 55 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza e municípios da Região Metropolitana. O aviso tem validade até a próxima sexta-feira (31).
No domingo (26), um alerta do tipo já havia sido emitido pelo órgão incluindo essas mesmas 55 cidades. A validade do aviso anterior era até esta terça-feira (28).
O aviso é de perigo potencial, da cor amarela, o nível mais baixo no grau de severidade do órgão. Os ventos intensos também podem afetar cidades do Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.
Veja também
Conforme o Inmet, o risco potencial desse tipo de alerta é a "intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla".
Veja a lista de municípios com alerta de perigo potencial para ventos costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará