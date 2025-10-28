CE tem 55 cidades em alerta para ventos intensos até sexta; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (28), um novo alerta de ventos costeiros intensos para 55 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza e municípios da Região Metropolitana. O aviso tem validade até a próxima sexta-feira (31).

No domingo (26), um alerta do tipo já havia sido emitido pelo órgão incluindo essas mesmas 55 cidades. A validade do aviso anterior era até esta terça-feira (28).

O aviso é de perigo potencial, da cor amarela, o nível mais baixo no grau de severidade do órgão. Os ventos intensos também podem afetar cidades do Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

Veja também Viagem Temporada de ventos no CE: conheça praias mais visitadas e cuidados essenciais Ceará Com avanço do mar, CE terá novo mapeamento costeiro para atualizar áreas de risco; veja cidades

Conforme o Inmet, o risco potencial desse tipo de alerta é a "intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla".

Veja a lista de municípios com alerta de perigo potencial para ventos costeiros