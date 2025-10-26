Diário do Nordeste
55 cidades do litoral do Ceará têm risco de ventos fortes

O alerta de risco potencial é válido até terça-feira (28).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem aérea mostra a duna da Sabiaguaba, em Fortaleza.
Legenda: O Inmet alerta sobre a possibilidade de movimentação de dunas em cidades litorâneas do Ceará.
Foto: Nilton Alves

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, neste domingo (26), sobre a possibilidade de intensificação de ventos em 55 cidades do litoral cearense, que podem movimentar dunas de areia sobre construção na orla.

O alerta amarelo, que representa risco potencial, vale até terça-feira (28) e afeta, também, os estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte.

Além de Fortaleza, estão de sobreaviso municípios costeiros com intensa movimentação de turistas e banhistas, como Aracati, Beberibe, Camocim, Eusébio, Icapuí, Jijoca de Jericoacoara, Paracuru e outros.

Veja a lista de municípios com alerta de perigo potencial para ventos costeiros

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Chorozinho
  13. Cruz
  14. Eusébio
  15. Fortaleza
  16. Fortim
  17. Granja
  18. Guaiúba
  19. Horizonte
  20. Icapuí
  21. Irauçuba
  22. Itaiçaba
  23. Itaitinga
  24. Itapajé
  25. Itapipoca
  26. Itarema
  27. Jaguaruana
  28. Jijoca de Jericoacoara
  29. Maracanaú
  30. Maranguape
  31. Marco
  32. Martinópole
  33. Massapê
  34. Miraíma
  35. Moraújo
  36. Morrinhos
  37. Pacajus
  38. Pacatuba
  39. Palhano
  40. Palmácia
  41. Paracuru
  42. Paraipaba
  43. Pentecoste
  44. Pindoretama
  45. Santana do Acaraú
  46. São Gonçalo do Amarante
  47. São Luís do Curu
  48. Senador Sá
  49. Tianguá
  50. Trairi
  51. Tururu
  52. Umirim
  53. Uruburetama
  54. Uruoca
  55. Viçosa do Ceará

Baixa umidade

O Inmet também divulgou outro alerta de perigo potencial para quase todo o Ceará devido à baixa umidade. De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% neste domingo, mas há baixo risco de incêndios florestas e à saúde.

Neste caso, as instruções do instituto são beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Veja os municípios com perigo potencial de baixa umidade

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Alcântaras
  5. Altaneira
  6. Alto Santo
  7. Antonina do Norte
  8. Apuiarés
  9. Aracoiaba
  10. Ararendá
  11. Araripe
  12. Aratuba
  13. Arneiroz
  14. Assaré
  15. Aurora
  16. Baixio
  17. Banabuiú
  18. Barbalha
  19. Barro
  20. Baturité
  21. Boa Viagem
  22. Brejo Santo
  23. Campos Sales
  24. Canindé
  25. Capistrano
  26. Caridade
  27. Cariré
  28. Caririaçu
  29. Cariús
  30. Carnaubal
  31. Catarina
  32. Catunda
  33. Cedro
  34. Choró
  35. Coreaú
  36. Crateús
  37. Crato
  38. Croatá
  39. Deputado Irapuan Pinheiro
  40. Ererê
  41. Farias Brito
  42. Forquilha
  43. Frecheirinha
  44. General Sampaio
  45. Graça
  46. Granja
  47. Granjeiro
  48. Groaíras
  49. Guaraciaba do Norte
  50. Guaramiranga
  51. Hidrolândia
  52. Ibaretama
  53. Ibiapina
  54. Ibicuitinga
  55. Icó
  56. Iguatu
  57. Independência
  58. Ipaporanga
  59. Ipaumirim
  60. Ipu
  61. Ipueiras
  62. Iracema
  63. Irauçuba
  64. Itapiúna
  65. Itatira
  66. Jaguaretama
  67. Jaguaribara
  68. Jaguaribe
  69. Jardim
  70. Jati
  71. Juazeiro do Norte
  72. Jucás
  73. Lavras da Mangabeira
  74. Limoeiro do Norte
  75. Madalena
  76. Massapê
  77. Mauriti
  78. Meruoca
  79. Milagres
  80. Milhã
  81. Missão Velha
  82. Mombaça
  83. Monsenhor Tabosa
  84. Morada Nova
  85. Moraújo
  86. Mucambo
  87. Mulungu
  88. Nova Olinda
  89. Nova Russas
  90. Novo Oriente
  91. Ocara
  92. Orós
  93. Pacujá
  94. Parambu
  95. Paramoti
  96. Pedra Branca
  97. Penaforte
  98. Pereiro
  99. Piquet Carneiro
  100. Pires Ferreira
  101. Poranga
  102. Porteiras
  103. Potengi
  104. Potiretama
  105. Quiterianópolis
  106. Quixadá
  107. Quixelô
  108. Quixeramobim
  109. Quixeré
  110. Reriutaba
  111. Russas
  112. Saboeiro
  113. Salitre
  114. Santana do Acaraú
  115. Santana do Cariri
  116. Santa Quitéria
  117. São Benedito
  118. São João do Jaguaribe
  119. Senador Pompeu
  120. Sobral
  121. Solonópole
  122. Tabuleiro do Norte
  123. Tamboril
  124. Tarrafas
  125. Tauá
  126. Tejuçuoca
  127. Tianguá
  128. Ubajara
  129. Umari
  130. Uruoca
  131. Varjota
  132. Várzea Alegre
  133. Viçosa do Ceará

