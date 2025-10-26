55 cidades do litoral do Ceará têm risco de ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, neste domingo (26), sobre a possibilidade de intensificação de ventos em 55 cidades do litoral cearense, que podem movimentar dunas de areia sobre construção na orla.

O alerta amarelo, que representa risco potencial, vale até terça-feira (28) e afeta, também, os estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte.

Além de Fortaleza, estão de sobreaviso municípios costeiros com intensa movimentação de turistas e banhistas, como Aracati, Beberibe, Camocim, Eusébio, Icapuí, Jijoca de Jericoacoara, Paracuru e outros.

Veja também Ceará La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará Ceará Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Veja a lista de municípios com alerta de perigo potencial para ventos costeiros

Acaraú Amontada Aquiraz Aracati Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Miraíma Moraújo Morrinhos Pacajus Pacatuba Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Senador Sá Tianguá Trairi Tururu Umirim Uruburetama Uruoca Viçosa do Ceará

Baixa umidade

O Inmet também divulgou outro alerta de perigo potencial para quase todo o Ceará devido à baixa umidade. De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% neste domingo, mas há baixo risco de incêndios florestas e à saúde.

Neste caso, as instruções do instituto são beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Veja também Ceará CE registra 12 mil focos de calor em setembro; Aracati lidera ocorrências

Veja os municípios com perigo potencial de baixa umidade