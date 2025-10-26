55 cidades do litoral do Ceará têm risco de ventos fortes
O alerta de risco potencial é válido até terça-feira (28).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, neste domingo (26), sobre a possibilidade de intensificação de ventos em 55 cidades do litoral cearense, que podem movimentar dunas de areia sobre construção na orla.
O alerta amarelo, que representa risco potencial, vale até terça-feira (28) e afeta, também, os estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte.
Além de Fortaleza, estão de sobreaviso municípios costeiros com intensa movimentação de turistas e banhistas, como Aracati, Beberibe, Camocim, Eusébio, Icapuí, Jijoca de Jericoacoara, Paracuru e outros.
Veja a lista de municípios com alerta de perigo potencial para ventos costeiros
Baixa umidade
O Inmet também divulgou outro alerta de perigo potencial para quase todo o Ceará devido à baixa umidade. De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% neste domingo, mas há baixo risco de incêndios florestas e à saúde.
Neste caso, as instruções do instituto são beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Veja os municípios com perigo potencial de baixa umidade
