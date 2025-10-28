Governo do Ceará abre vagas para cursos que promovem o empreendedorismo

O Programa Ceará Sem Fome, iniciativa realizada pelo Governo do Ceará voltada ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional no estado, tem investido em ações de qualificação profissional como forma de promover autonomia financeira e inclusão produtiva. Até setembro de 2025, mais de 21 mil pessoas já foram capacitadas por meio dos cursos gratuitos ofertados, com 2.351 turmas concluídas e outras 30 em andamento.

Voltadas para beneficiários do programa, cozinheiras (os) e voluntárias (os) das cozinhas comunitárias do programa Ceará Sem Fome, as capacitações são destinadas a pessoas com 16 anos ou mais. Os cursos têm carga horária entre 20 e 200 horas-aula, com opções nos turnos da manhã, tarde e noite, facilitando o acesso de públicos diversos.

“O eixo de Qualificação e Renda do programa Ceará Sem Fome tem como objetivo promover a inclusão econômica dos beneficiários das cozinhas comunitárias que se encontram em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. A iniciativa segue a diretriz do governador Elmano de Freitas, que prioriza a inclusão produtiva como caminho para a superação da pobreza, substituindo o prato de comida distribuído pelo Ceará Sem Fome por uma carteira de trabalho assinada. Atualmente, mais de 700 beneficiários já acessaram linhas de microcrédito, iniciaram seus próprios empreendimentos e passaram a gerar renda por meio de suas atividades econômicas”, destaca Vladyson Viana, secretário do Trabalho do Governo do Ceará.

As formações abrangem diversas áreas profissionais, oferecendo oportunidades de atuação em setores como tecnologia, administração, moda, gastronomia, beleza, prestação de serviços e recursos naturais. No ano de 2024, mais de 5 mil pessoas que realizaram os cursos ofertados foram beneficiadas e, este ano, o número ultrapassou para mais de 15 mil. Para 2026, a meta prevista do programa do Governo é alcançar cerca de 55 mil pessoas beneficiadas pela qualificação.

Entre os cursos ofertados, destacam-se: montagem e manutenção de placas fotovoltaicas, informática básica, assistente administrativo, modelagem em tecido plano, confeitaria, cabeleireiro, manutenção de motocicletas, além de práticas em jardinagem e cultivo de hortas.

O Ceará Sem Fome ajuda na empregabilidade formal de todas as pessoas de baixa renda beneficiárias do programa. De acordo com Vladyson Viana, eles avançaram significativamente em introduzir as mulheres na agenda de trabalho. Muitas delas precisaram abrir mão da própria trajetória profissional por conta de responsabilidades recaídas a elas, como cuidado do lar e o familiar, mas o projeto ajuda a abrir portas para elas através do empreendedorismo.

"Essas atividades muitas vezes são exercidas nas próprias residências. Nós trabalhamos com várias frentes para gerar oportunidade de renda para todos os beneficiários das cozinhas Ceará Sem Fome", aponta o secretário do trabalho.

A proposta do componente "Qualificação e Renda" tem como foco apoiar os participantes na inserção no mercado de trabalho e promover o empreendedorismo cearense. Ações como a do Ceará Sem Fome contribuem para a construção de um futuro com trajetórias fora do ciclo de insegurança alimentar, possibilitando novas oportunidades às famílias que são o público-alvo do programa.