Fortaleza acerta empréstimo do goleiro Santos ao Athletico-PR

O goleiro Santos será emprestado ao Athletico-PR. O negócio já está acertado entre o Fortaleza e o Furacão. O vínculo será de um ano com renovação para outro, assim o atleta permanece no clube até 2026. Depois, o atleta fica livre. O goleiro realiza exames médicos nesta segunda-feira (27).

O atleta de 34 anos teve pouco espaço no time comandado por Juan Pablo Vojdoda, ainda mais com a grande fase de João Ricardo, titular absoluto da posição no Tricolor do Pici. Ele chegou ao Leão em 2024, mas só atuou em quatro partidas pela equipe.

Dessa vez, o jogador retorna para o Furação, onde foi formado, e vai disputar posição com Mycael, já que Léo Linck acertou com o Botafogo.