Apresentado pelo Fortaleza, Tobias Figueiredo fala em 'boa oportunidade' na carreira

O zagueiro Tobias Figueiredo foi apresentado pelo Fortaleza na tarde desta terça-feira (25), na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos. O português de 29 anos terá sua primeira experiência fora da Europa, após passagens pelo futebol de seu país e da Inglaterra. Para ele, a competitividade da Série A e as ambições do Leão foram importantes para o acerto.

"Eu joguei em Portugal e o grande sonho era jogar na Inglaterra, como acho que é o sonho de qualquer jogador. Tive essa oportunidade, joguei lá, e, agora, surgiu a oportunidade de vir para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um campeonato que tem crescido bastante ao longo dos anos, tem muita qualidade, tem jogadores com muita qualidade. Todos sabemos que o jogador brasileiro tem muita qualidade. É um campeonato muito competitivo, não só o Brasileirão, mas as todas as competições. É um sonho vir para cá e é uma boa oportunidade para mim. Sei que é um clube grande, que tem grandes ambições e, agora, cabe a mim trabalhar e dar o meu máximo por este clube e esta camisa para honrar todos os torcedores", afirmou.

O novo camisa 3 do Tricolor também ressaltou que, com a chegada de vários treinadores portugueses ao futebol brasileiro, passou a acompanhar o nosso campeonato e o próprio Fortaleza após o primeiro contato para uma possível negociação.

Legenda: Zagueiro vestirá a camisa 3 do Tricolor do Pici. Foto: Lucas Catrib / SVM

"Eu já tinha acompanhado o Campeonato Brasileiro, assistido alguns jogos. Até pela vinda dos treinadores portugueses, começou a passar mais na televisão lá. Depois do chamado do Marcelo - Boeck -, passei a ver mais os jogos do Fortaleza", disse.

PARCERIA COM BOECK

Por falar em contato, Tobias recebeu uma ligação de Marcelo Boeck e, mesmo com outras propostas de clubes do Brasil, optou pelo Fortaleza.

"Já estava há algum tempo na Inglaterra, mas não estava a jogar aquilo que eu pretendia. Tive outras propostas, mas Marcelo - Boeck - ligou-me e falou-me do clube, do campeonato e de tudo mais. Tenho certeza que é uma boa oportunidade para mim para poder jogar e me mostrar novamente", comentou.

Boeck e o zagueiro atuaram juntos no Sporting, quando ele estava em início de carreira. O novo defensor do Leão fez questão de ressaltar a boa relação com o ex-goleiro.

"Foi importante, quando eu saí das categorias de base para a equipe principal. Tenho que agradecer ao Marcelo por isso. Ele ajudou-me bastante na minha integração na equipe principal e nos primeiros jogos. Atuamos juntos e ele também foi importante na minha continuidade lá", falou.

ADAPTAÇÃO E PREPARAÇÃO

Vindo da Inglaterra, país de clima totalmente oposto ao nosso, Tobias falou que está sentindo o calor cearense, mas que o processo de adaptação deve ser rápido.

"Já comentei com o Marcelo - Boeck - que aqui faz muito calor. É completamente o oposto da Inglaterra, onde eu estava. Lá é muita chuva, frio, e agora é uma questão de adaptação. Não é muito diferente de Portugal no verão, obviamente que aqui é muito mais calor, mas eu, normalmente, adapto-me bem seja ao frio ou ao sol. Agora é trabalhar e adaptar-me o mais rápido possível para poder ajudar a equipe", frisou.

Legenda: Tobias posa ao lado de Marcelo Paz e Marcelo Boeck. Foto: Lucas Catrib / SVM

O zagueiro terá uma forte concorrência na defesa leonina, já que Brítez e Titi despontam como a dupla titular "favorita" de Vojvoda. O português afirmou que vem se preparando bem, até mesmo antes de chegar ao Fortaleza, e também que consegue atuar nos dois lados da defesa ou pelo centro em um esquema de três zagueiros.

"Tenho tentado me preparar ao máximo, pois na verdade eu estava em pré-temporada. Sou uma pessoa que trabalho bastante mesmo, às vezes, não jogando. Eu preparo-me sempre da melhor maneira, para sempre que for chamado estar no mais alto nível para poder dar o melhor de mim para a equipe", disse Tobias. Normalmente, eu costumo jogar mais pela direita, mas também já joguei pela esquerda. Adapto-me bem na esquerda. Principalmente, na época com o Nottingham e com o Hull, jogamos em três zagueiros e eu jogava no meio. Qualquer uma das posições estou preparado", completou.