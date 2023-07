Fortaleza acerta contratação do zagueiro Tobias Figueiredo; veja detalhes

O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo. O jogador de 29 anos vestiu a camisa do Hull City, da Inglaterra, na última temporada. O Leão assinou com Tobias até o final de junho de 2026 e adquiriu 70% de dos direitos do zagueiro.

Tobias Pereira Figueiredo, conhecido apenas como Tobias Figueiredo, foi formado nas categorias de base do Sporting, de Portugal. Após defender por muitos anos a equipe que o revelou profissionalmente, o zagueiro foi negociado com o futebol inglês.

A partir da temporada 2017/18, Tobias Figueiredo passou a vestir a camisa do Nottingham Forest, uma das equipes mais tradicionais da Inglaterra. Na equipe, foram 122 partidas disputadas ao longo de cinco temporadas. Foram três gols e uma assistência no período.

Após cinco temporadas no Nottingham Forest, Tobias Figueiredo acertou com o Hull City, também da Inglaterra. Na temporada 2022/23, foram 24 partidas com a camisa da equipe inglesa, entre a segunda divisão do Campeonato Inglês, FA Cup e League Cup.

O zagueiro de 29 também acumula experiências com a camisa da seleção de Portugal. Em 2016, no Rio de Janeiro (RJ), o atleta disputou três partidas dos Jogos Olímpicos. Além disso, disputou jogos da Eurocopa Sub-21 em 2015 e em 2017.

FICHA TÉCNICA | TOBIAS FIGUEIREDO

Nome: Tobias Pereira Figueiredo

Posição: zagueiro

Nascimento: 02/02/1994 (29 anos)

Naturalidade: Penalva do Castelo (POR)

Altura: 1,88 m

Clubes: Sporting-POR, Reus-ESP, Nottingham Forest-ING e Hull City-ING.