Fortaleza confirma lesão no joelho de Hércules, que deve ficar até nove meses afastado do campo

O Fortaleza divulgou, nesta segunda-feira (10), novo boletim médico sobre a situação de Hércules. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O atleta deve ficar afastado do campo por 9 meses.

O jogador de 22 anos realizou exames de imagens que confirmaram a lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). O atleta fará cirurgia nos próximos dias. O tempo de recuperação é estimado em nove meses. O Departamento Médico do Fortaleza segue acompanhando o jogador.

O volante é uma das grandes joias do Fortaleza e tem se destacado na titularidade da equipe. É outra grande baixa na equipe, que já não conta com Pedro Rocha. O atacante teve lesão semelhante e passa pelo mesmo período de recuperação.