Atacante do Fortaleza, Pedro Rocha fala de recuperação após cirurgia no joelho: 'estamos evoluindo'

Atacante do Fortaleza, Pedro Rocha segue em trabalho de recuperação após a cirurgia realizada no joelho esquerdo. O departamento médico do clube divulgou boletim com atualização médica do jogador nesta quarta-feira (21).

"O processo tem sido bom e produtivo, viemos trabalhando diariamente em dois períodos. Foi um processo doloroso e difícil, principalmente no começo. No primeiro e segundo mês, são muitas dores, mas consegui vencer essa primeira parte. E graças a Deus estamos evoluindo nesse processo", disse o atleta.

Pedro tem realizado trabalhos em dois turnos, com profissionais das áreas de fisioterapia, fisiologia, preparação física e medicina. A cirurgia do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo foi realizada em 6 de março. O jogador se lesionou durante a partida entre Fortaleza e Bahia, em fevereiro deste ano.

"Já passamos por todo o processo do pós-operatório, então fizemos a liberação de muletas, ativações musculares e controle motor até atingir o patamar que estamos hoje. O atleta já está com bom controle motor e ativação muscular, vamos começar a fazer mais trabalhos evolutivos e adaptativos para as atividades dele. Para o futebol, vamos fazer mais um trabalho intenso e de força para que possamos atingir mais a região muscular, que durante todo o processo possamos ter boa ativação e tônus muscular para que tenha uma evolução melhor", explicou Ranielson Xavier, fisioterapeuta do Fortaleza.