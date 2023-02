Pedro Rocha rompe ligamento do joelho e pode ficar fora da temporada; veja detalhes

O Fortaleza divulgou que o atacante Pedro Rocha rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e nos próximos dias deve realizar a cirurgia. Com isso, o atacante não deve retornar para esta temporada, já que o período de recuperação completa da cirurgia é de aproximadamente oito meses. Rocha se lesionou durante a partida contra o Bahia, na vitória do Fortaleza por 3 a 0

Após o jogo, o Departamento Médico informou que o jogador havia sofrido uma entorse no joelho esquerdo. Com o resultado do exame de imagem, a real situação foi apresentada.

Opções no elenco

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem Romarinho à disposição para as próximas partidas. No último balanço do departamento médico do tricolor, divulgado no último dia 15, o também atacante, Moisés, se recupera e faz os tratamentos pós-operatórios da fratura do 5º metatarso do pé direito e Crispim segue tratando um estiramento muscular posterior da coxa direita.