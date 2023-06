Marcelo Paz sobre a contratação de Marinho: 'Dentro da realidade do Fortaleza'

Na tarde desta terça-feira (20), o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista ao Jogada 2º Tempo, da TV Diário, e afirmou que o investimento na contratação do atacante Marinho está dentro da realidade financeira do clube.

O mandatário tricolor ressaltou que o valor de R$ 20 milhões é o custo total do contrato e que não onera o clube de forma alguma.

"A operação do Marinho, a nível de transfer, nós vamos pagar ao Flamengo 400 mil dólares, menos do que R$ 2 milhões, vai ter luva e salário, que eu não vou dizer. Está tudo dentro da realidade do Fortaleza, não tem nada estratosférico, estourando folha, ainda mais pelo nível do jogador. O valor de 20 milhões não é da compra, é o contrato inteiro".

Acompanha a entrevista com o presidente do Fortaleza

Reposição

Ainda sobre Marinho, o Paz afirmou que ele pode se tornar o substituto de Moisés, que foi vendido ao Cruz Azul, do México.

"O Marinho joga mais pela direita, o Moisés joga na esquerda, mas a forma de jogar pode mudar. O Marinho pode ser a reposição do Moisés. Você pode deslocar alguém para o outro lado. Tem outras formas de montar o time. Mas não estou fechando a porta para que possa vir outro atacante jogando pelos lados".

Mais reforços

Em seguida, Paz declarou que mais reforços devem vir para reforçar o Fortaleza nesta janela.

"Vem mais gente sim, pelo menos mais dois. É natural qualificar, repor na janela e será a última oportunidade de qualificar. Queremos ir bem na Série A e Sul-americana. E se houver saida, dependendo de qual for a saída, a gente deve repor".