Lesão de Hércules preocupa comissão técnica do Fortaleza; Entenda

O Fortaleza entrou em campo contra o Athletico-PR no último domingo, (9), e uma baixa precoce na equipe deixou a comissão técnica do Tricolor do Pici preocupada. O volante Hércules, camisa 35, foi substituído ainda aos 34 minutos do primeiro tempo, sentindo dores, chorando e preocupado, e Zé Welison entrou no seu lugar.

A assessoria do Fortaleza informou que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e que após a substituição, Hércules foi auxiliado pelo setor de fisioterapia, juntamente com o departamento médico do clube.

O jogador fará exames e um novo boletim médico deverá ser divulgado ainda nesta segunda-feira, (10).

Hércules tem desempenhado um papel importante no time comandado por Juan Pablo Vojvoda. O jogador, nesta temporada, atuou em 41 jogos e soma cinco gols e uma assistência.

Diante da abertura da janela de transferência, a lesão de Hércules preocupa ainda mais, já que a atual situação do jogador pode prejudicar o Fortaleza em uma possível negociação.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto