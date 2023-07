Marinho tem estreia positiva no Fortaleza e recebe elogios de Vojvoda; veja números

O atacante Marinho teve uma estreia positiva pelo Fortaleza. Principal reforço na janela de transferência, o atleta foi titular na vitória contra o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (9), na Arena Castelão, pela Série A, e deixou o campo aplaudido pelos torcedores.

Ao todo, foram 76 minutos - substituído no 2º tempo para a entrada de Pikachu, autor do gol. Apesar do pouco tempo de trabalho junto ao técnico argentino Vojvoda, Marinho se mostrou adaptado ao quesito tático, produziu bastante e chamou a responsabilidade.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Marinho tem uma característica de 1x1 e boa finalização. Fez um bom 1º tempo, chutou na trave e fez o desequilíbrio pelo lado da direita. No 2º tempo, teve situações até mais claras. Faltou o gol para ele, mas se adaptou rapidamente ao que o time e a partida necessitavam”.

Com a presença do atleta, o clube centralizou as ações pelo lado direito. O camisa 15 somou quatro finalizações, venceu quase metade dos duelos no chão (3/8) e teve uma grande chance perdida. Durante o confronto, também ganhou cartão amarelo por simulação de pênalti.

A chegada foi repleta de expectativa e a incorporação ao grupo foi rápida. Com 33 anos, também se apresentou bem fisicamente. No fim, pode ganhar mais espaço no futuro e contribuir com a sequência do Fortaleza. O novo reforço fez um bom jogo e ganhou pontos no time.

Marinho contra o Athletico-PR (SofaScore)

Minutos: 76

Finalização no gol: 3

Finalização bloqueada: 1

Grande chance perdida: 1

Dribles: 1/3

Toques: 47

Passes certos: 47%

Impedimentos: 3

Cruzamentos: 6

Duelos no chão: 3/8