A rápida e importante 'redenção' de Yago Pikachu

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (9), marcou a 'redenção' de Glaybson Yago Souza Lisboa, o Pikachu. O camisa 22 saiu do banco de reservas e fez, aos 38 do 2º tempo, o gol que garantiu uma vitória importantíssima para o Tricolor, que chegou aos 23 pontos e saltou para a 7ª colocação.

Mas foi ainda mais importante para o jogador. Há exatamente uma semana, Pikachu ficou marcado negativamente por ter perdido pênalti na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Na ocasião, o jogo ainda estava 0 a 0 e a história teria sido outra se ele tivesse convertido.

Mas rapidamente ele deu a volta por cima. No fim de semana seguinte, o lateral/ala/ponta se redimiu da melhor maneira possível, e ainda encerrando um jejum de 46 dias sem balançar as redes. O último gol havia sido anotado no dia 24 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.

Aparecer decisivamente num momento como este foi fundamental e necessário para Pikachu, que agora vê a concorrência por uma vaga no time principal ficar ainda mais acirrada com a chegada de Marinho que, em tese, chega para ser titular e fez até boa estreia.

Pikachu não vive ano goleador como foi em 2022, mas mesmo assim, é muito importante ao Fortaleza. E independente de começar jogando ou não, ele deu mais uma prova de como pode ajudar o time de Vojvoda.