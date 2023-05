Fortaleza x San Lorenzo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

(O Fortaleza volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (24). O adversário é o San Lorenzo, da Argentina. As equipes agora se enfrentam na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília). No primeiro confronto, em Buenos Aires, o Leão foi superior a equipe da casa e venceu por 2x0.

O 100% de aproveitamento do Tricolor no Grupo H até aqui, três jogos e três vitórias, deixam a equipe a um jogo de garantir a classificação para a próxima fase do torneio. O Fortaleza é o líder disparado com nove pontos, seguido por San Lorenzo e Palestino, com quatro.

Transmissão

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+. Na rádio, a Verdinha também passa as emoções do jogo com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

O Fortaleza vive o momento mais baixo da temporada até aqui. São cinco jogos sem vencer, com duas derrotas e três empates. Nesse período, o time quebrou a sequência de 13 jogos de invencibilidade no ano e sofreu a primeira derrota na Série A na última rodada, contra o então lanterna América-MG.

A equipe vem de três jogos fora de casa e retorna ao Castelão em busca de voltar a vencer e manter os 100% na Sul-Americana, além de garantir vaga na próxima fase da competição.

O Departamento Médico do Pici também preocupa. Além de Pedro Rocha fora até o fim da temporada, Fernando Miguel, Marcelo Benevenuto, Bruno Pacheco e Thiago Galhardo também apareceram no último boletim divulgado pelo clube. Mas, a notíticia boa, é que Benevenuto e Galhardo já devem voltar a ser opções para a partida desta quarta.

Já o time argentino é o atual vice líder do campeonato nacional, atrás somente do River Plate. A equipe tem seis jogos de invencibilidade, a útlima derrota foi justamente contra o Fortaleza no primeiro confronto entre os dois pelo Grupo H.

O treinador Darío Insua também conta com desfalques importantes. Federico Gattoni é falta certa por suspensão, já que foi expulso na última partida da equipe pela Sul-Americana contra o Palestino.

Além disso, a delegação chegou ao Brasil sem seu camisa 10, Nahuel Barrios, que sentiu o joelho no último jogo da equipe e ficou em Buenos Aires. Também lesionado, o zagueiro Gastón Hernández não viajou com a equipe. Já o goleiro titular Augusto Batalla sentiu problemas físicos, mas viajou com a delegação.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Crispim; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules; Calebe, Moisés e Lucero (Galhardo). Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

San Lorenzo: A. Batalla (F. Altamirano); G. Luján, R. Pérez, C. Sánchez, G. Campi, T. Silva (M. Braida); A. Vombergar, J. Elías, A. Martegani, I. Leguizamón; A. Bareiro. Treinador: Darío Insua.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x San Lorenzo

Data: Quarta, 24 de maio de 2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

Transmissão: Paramount+