Flamengo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Fortaleza se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste sábado (1º), no Rio de Janeiro, Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). Adversários diretos na classificação, o jogo é decisivo na parte de cima da tabela.

O Leão do Pici começa a rodada com 20 pontos conquistados, na 8ª colocação. Apenas dois pontos separam a equipe de Vojvoda do Rubro-Negro carioca, que é o 3º colocado, com 22 pontos.

A partida marca também o primeiro encontro entre os comandantes argentinos Juan Pablo Vojvoda e Jorge Sampaoli, que nunca se enfrentaram antes.

Transmissão

O canal fechado Premiere vai exibir a partida. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções do confronto, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento

Depois de emplacar três vitórias seguidas e manter 100% de aproveitamento após a Data FIFA, o Fortaleza tem mais um confronto decisivo pela frente. Para subir na tabela e chegar ao G4, a equipe leonina precisa vencer o Flamengo no Maracanã.

No meio de semana, em jogo no Chile, o Tricolor bateu o Palestino por 2x1 pela Sul-Americana e chegou ao Rio de Janeiro com a confiança elevada. A equipe fez dois trabalhos no CT do Fluminense antes de enfrentar o Flamengo neste sábado.

O Fortaleza entra em campo sendo destaque em alguns quesitos da Série A. O time está entre as equipes menos perdeu até aqui, com apenas duas derrotas, e tem a 2ª melhor defesa da competição, 9 gols sofridos.

Já o Flamengo se destaca pelo poder ofensivo. O time de Jorge Sampaoli tem, hoje, o melhor ataque do Brasileirão com 24 gols marcados. A equipe também entrou em campo no meio de semana, pela Libertadores, goleou o Aucas por 4x1 no Maracanã e garantiu vaga para as oitavas de final.

Dúvidas e ausências

Para o confronto contra o Flamengo, Vojvoda não vai poder contar com o zagueiro Titi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em relação ao último jogo do Brasileirão, contra o Atlético-MG, o treinador ganha o retorno de Brítez, que deve ser titular na defesa. Fernando Miguel, Vinícius Zanocelo e Pedro Rocha seguem entregues ao Departamento Médico.

No Flamengo, Rodrigo Caio e Pablo ficaram de fora do duelo contra o Aucas, mas já voltaram a treinar e devem ser opções. Matheus França, que teve problema no púbis, ainda é dúvida para o duelo deste sábado. Já Vidal e Matheuzinho são desfalques certos, ambos estão em tratamento de lesão.

Prováveis escalações

Flamengo:

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe (Pikachu), Thiago Galhardo e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha técnica

Local: Maracanã

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Data: 01/07/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA)

Assistente 2: Alex dos Santos

VAR: Rafael Traci