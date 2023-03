Hércules é o volante da Série A com mais gols nas últimas duas temporadas; Veja números

Vestindo a camisa do Fortaleza, Hércules, de 22 anos, tem sido um destaque positivo nas últimas temporadas do futebol nacional. O volante é o jogador da Série A do Brasileiro, atuando nessa posição, com mais gols nos últimos anos, segundo o portal SofaScore. Assim, tem contribuído de forma bastante eficaz no ataque da equipe tricolor.

Na temporada de 2022, esteve em campo em 48 oportunidades, marcou sete gols e deu uma assistência. No Leão, ainda conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, além de também estar presente na arrancada histórica do clube, da lanterna do Brasileirão para a Libertadores.

EM 2022

Libertadores: 7Jogos / 1 Gol;

Brasileirão: 28 Jogos / 4 Gols;

Copa do Nordeste: 3 Jogos / 1 Gol;

Campeonato Cearense: 6 Jogos / 1 Gol.

Em 2023, o jogador já soma 18 partidas, quatro gols e uma assistência. No último jogo do Fortaleza, contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste, Hércules deixou o dele e contribuiu com o placar de 4 a 0 na partida.

EM 2023