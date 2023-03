Semifinais da Copa do Nordeste estão definidas, com Fortaleza x Ceará e Sport x ABC; veja detalhes

A Copa do Nordeste de 2023 definiu os quatro semifinalistas da edição de 2023. O futebol cearense mostrou mais uma vez sua força e terá dois representantes, com Fortaleza e Ceará, que se enfrentarão por uma vaga na decisão. Na outra semifinal, estão Sport x ABC.

O Fortaleza garantiu a vaga no sábado, ao bater o Ferroviário por 4 a 0 no Castelão. Já neste domingo, o Ceará superou o Sergipe por 3 a 1 no Castelão, definindo um eletrizante Clássico-Rei nas semis. Para definir a outra semifinal, o ABC fez 3 a 1 no Náutico no Frasqueirão e o Sport goleou o CRB por 4 a 0,

Em jogo único de novo

Pelo regulamento, Fortaleza e Sport serão os mandantes do duelo único da semifinal por terem melhor campanha geral em pontos no somatório de todas as fases. Assim, o Tricolor mandará o jogo no Castelão contra o Ceará - com torcida dividida - e o Rubro-Negro pernambucano receberá o Elefante na Ilha do Retiro.

O Tricolor de Aço tem 21 pontos na classificação geral, enquanto o Vozão tem 19. Já no outro lado da chave, o Sport tem 22 - na melhor campanha geral - enquanto o ABC tem 17. O quarteto foi melhor no decorrer da competição, ocupando as primeiras colocações de seus grupos.

Já no meio de semana

Como os confrontos são em jogo único, um empate levará a decisão para os pênaltis. A CBF ainda não definiu as datas dos dois jogos, mas a tabela básica da Copa do Nordeste reserva o meio de semana para as partidas, nos dias 28 ou 29.

Apenas a final da Copa do Nordeste será em dois jogos, de ida e volta, com o mando do 2º jogo de quem tiver a melhor campanha geral em pontos, somando todas as fases.

Confrontos das semifinais da Copa do Nordeste

Sport x ABC (Jogo G)

Fortaleza x Ceará (Jogo H)

Premiação

Pela vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023, cada clube recebeu R$ 500 mil. Com a classificação para as semifinais, os clubes embolsaram mais R$ 700 mil.

No caso dos finalistas, o prêmio é R$ 1,3 milhão ao vice e R$ 2 milhões ao campeão. No torneio, apenas a fase de grupos apresentou diferenças de valor, com a formação de quatro cotas, em que cada bloco recebia um montante: o Fortaleza e o Ceará eram da Cota 1 e ficaram com R$ 1,2 milhão, já o Ferroviário, na Cota 3, ganhou R$ 1,9 milhão.