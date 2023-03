Vojvoda elogia Fortaleza após goleada: 'Entramos com concentração máxima'

O Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0 no último sábado (25) e garantiu a classificação às semifinais da Copa do Nordeste. E o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a concentração do jogadores para o confronto, que foi em jogo único no Castelão.

"Sabíamos que era uma partida única, com a importância que isso significa. Entramos com uma concentração máxima. Os jogadores, desde o primeiro minuto, corresponderam ao que foi pedido. Acho que o primeiro tempo o time teve boa mobilidade, troca de passes, boas chances de gol. Criamos situações e convertemos três gols em um primeiro tempo muito bom para o time", declarou o treinador.

Elogio ao setor ofensivo

Em seguida, o treinador elogiou os atacantes da equipe, como Lucero, autor de dois gols na partida e de uma assistência, Galhardo e Romarinho.

"Todo o time fez uma boa partida, principalmente na primeira parte. Ele (Lucero) porque fez o gol, é importante para o camisa 9. Ele fez dois, Galhardo fez outro. Outros jogadores que não converteram, poucas vezes falo de rendimentos individuais. Mas o rendimento de Romarinho hoje foi muito bom e ele não fez gol. Hércules foi bem, Pochettino foi bem. Ajudaram a solucionar a partida em vinte minutos", concluiu.

O ataque do Leão tem correspondido na temporada. Nos últimos 3 jogos, foram 12 gols marcados, com 3 vitórias seguidas por 4 a 0.