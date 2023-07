Tobias Figueiredo é regularizado e ganha condições de jogo para estrear pelo Fortaleza

O zagueiro português Tobias Figueiredo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para fazer sua estreia com a camisa do Fortaleza. O atleta foi um dos últimos reforços anunciados pela diretoria tricolor na atual janela de transferências.

Legenda: Tobias Figueiredo teve o nome publicado no BID. Foto: Reprodução / BID - CBF

Com a regularização, Tobias já pode ser relacionado para o próximo duelo do Leão na Série A, no sábado (29), às 18h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da competição.

CARREIRA NA EUROPA

Com 29 anos, o defensor terá sua primeira experiência fora do continente europeu após assinar com o Tricolor até junho de 2026. Figueiredo foi revelado pelo Sporting de Portugal e tem passagens relevantes pelo futebol inglês, onde atuou no Nottingham Forest, conquistando o acesso para a Premier League na temporada 2021/2022, e no Hull City.

Além disso, ele também passou pelas seleções de base de Portugal, disputando duas Eurocopas Sub-21 e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.