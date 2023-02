No último dia como senador, Tasso Jereissati faz balanço dos 8 anos de mandato: 'profunda gratidão'

No último dia de mandato como senador, Tasso Jereissati (PSDB) lançou, nesta terça-feira (31), revista na qual faz balanço dos oito anos no Senado Federal. O parlamentar destacou a atuação nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública, além da defesa da vacinação durante a pandemia de Covid-19 e a relatoria de projetos importantes, como o Marco Legal do Saneamento Básico.

Tasso encerra agora o segundo mandato como senador do Ceará, iniciado em 2015. A primeira vez que exerceu o cargo foi entre 2003 e 2011. Ele resolveu não concorrer à reeleição em outubro de 2022.

Tasso Jereissati Senador "Creio ter cumprido o compromisso de representar o Estado do Ceará, com ética, dignidade e espírito público. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os cearenses".

Um dos senadores mais atuantes na CPI da Covid no Senado, a pandemia foi um dos desafios destacados por Tasso neste segundo mandato. "O Brasil viveu momentos atribulados na economia, na política e especialmente na área da saúde, quando a humanidade sofreu uma das maiores tragédias, a pandemia da Covid-19", disse.

Com a Saúde sendo elencada como uma das áreas onde focou a atuação parlamentar, o senador destacou o apoio a criação do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem e dos Agentes Comunitários de Saúde.

Proposições legislativas

O balanço feito pelo senador cearense destaca ainda duas proposições apresentadas por ele durante os oito anos de mandato: o Benefício Universal Infantil (BUI) e a Lei de Responsabilidade Social (LRS).

Além destas, foram destacados projetos de lei que tiveram relatório de Tasso Jereissati durante os oito anos como senador, dentre as quais a Reforma da Previdência, a Lei das Estatais e o novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Tasso destaca que, mesmo com desafios, foi possível fazer "avanços significativos".

"Especialmente no que diz respeito à defesa dos interesses do Ceará, com recursos e investimentos para o Estado, liberação de emendas ao Orçamento da União, aprovação de operações de financiamento, e também com propostas de melhoria do ambiente de negócios no aperfeiçoamento da legislação", completou.

Despedida da tribuna

Apesar do mandato só encerrar oficialmente neste 31 de janeiro, o senador Tasso já havia feito discurso de despedida na tribuna do Senado no início de dezembro de 2022.

Legenda: Tasso fez pronunciamento de despedida na tribuna do Senado no início de dezembro de 2022 Foto: Roque de Sá/ Agência Senado

Na ocasião, ele relembrou o primeiro discurso na Casa, ainda em 2003 - mesmo ano em que começou o primeiro mandato do atual presidente Lula (PT).

"Naquele momento, pensava eu, consolidava-se a democracia no Brasil: um operário, sindicalista e nordestino, assumia a Presidência da República em clima de paz, de festa, sem que tivesse havido qualquer percalço. Quis o destino que essa minha despedida do Senado Federal fosse exatamente no momento em que Lula retorna ao poder, agora, após uma das eleições mais conturbadas da nossa história, em que não faltaram ataques à própria democracia", disse, durante o discurso.

Ele destacou ainda o combate à fome, à desigualdade e à miséria como principais desafios do País. "Insisto: sem política fiscal, não há política social", completou.