Quem serão os senadores do Ceará em 2023 e como será a posse e substituição de Camilo Santana

A representação do Ceará no Senado deve mudar em fevereiro de 2023. Com o fim do mandato do senador Tasso Jereissati (PSDB), que está em exercício no cargo desde 2015, o senador eleito Camilo Santana (PT) deveria assumir a vaga deixada pelo tucano pelos próximos oito anos.

No entanto, Camilo já assumiu como titular no Ministério da Educação (MEC) e vai abrir a vaga para a suplência.

Assim, o rosto de uma das suplentes de Camilo deve se juntar aos senadores Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (Podemos) no Senado – este dois com mandatos até 2028. A escolhida foi a primeira suplente, Augusta Brito (PT).

Como será a posse?

Como é o titular do mandato no Senado, o ex-governador do Ceará precisa assumir a vaga em 1º de fevereiro, mesmo que não vá ficar em exercício. Assim, ele deve ser exonerado do MEC até a véspera da data da posse no Senado para poder ocupar o cargo de senador.

Na cerimônia, todas os eleitos assinam o termo de posse e leem o compromisso. Depois disso, no mesmo dia, já é possível pedir licença do cargo. É o que deve ocorrer no caso de Camilo.

Logo após pedir licença, ele pode ser nomeado, novamente, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando do MEC e reassumir o cargo de ministro.

Substituição

Como a licença a ser solicitada por Camilo deve ser para assumir o MEC, ela não precisa ter prazo para terminar, como determina o Regimento Interno do Senado. Assim, Augusta Brito irá assumir o exercício do mandato por tempo indeterminado, enquanto o petista permanecer como ministro.

Primeira suplente de Camilo, Augusta Brito (PT) era a principal cotada para assumir a vaga no Senado – já que é a primeira na fila de espera em caso de licença e tem experiência no Parlamento. O nome de Janaína Farias (PT), segunda suplente, chegou a ser ventilado, mas não foi confirmado.

Na segunda-feira (2), Camilo exaltou Augusta durante seu discurso de posse no MEC.

"Cumprimento ela que ocupará o cargo de senadora da República, minha amiga Augusta Brito", destacou.

Trajetória

Natural de Fortaleza, Augusta Brito tem 46 anos e é formada em Enfermagem e em Direito. Apesar de ter nascido na Capital, ela tem a cidade de Graça como seu reduto eleitoral. Lá, ela foi eleita prefeita durante dois mandatos (2005-2012).

Com o fim do seu mandato, assumiu a secretaria de Educação de São Benedito, cargo que ocupou até 2014 – quando se desvinculou para concorrer à deputada estadual. Naquele ano, inclusive, foi eleita para uma vaga na Assembleia, sendo reeleita em 2018.

Em sua trajetória, foi filiada ao PPS, PCdoB e, agora, PT.

No pleito de 2022 foi eleita como a primeira suplente de senador na chapa de Camilo Santana.