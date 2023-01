Augusta Brito será senadora na vaga de Camilo, diz presidente do PT

A deputada estadual Augusta Brito (PT) deverá ocupar vaga de Camilo Santana (PT) no Senado Federal na próxima legislatura. A informação foi confirmada à coluna pelo presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin.

Primeira suplente do senador eleito, a parlamentar chegou a ser sondada como secretária do governador Elmano de Freitas. Os rumos, no entanto, foram alterados com a indicação de Camilo para comandar o Ministério da Educação (MEC).

Leia mais Jéssica Welma Indicação de Camilo ao MEC: Ceará pode ter nova senadora na bancada após mais de uma década

Nos bastidores, a informação é de que as duas suplentes, Augusta e Janaína Farias, também do PT, assumiriam o Senado em algum momento do mandato, que encerra em oito anos.

"(Augusta) Traz a voz da mulher cearense para o Senado da República com a experiência de ex-prefeita e deputada estadual de destacada atuação. O PT e o Ceará estarão muito bem representados por Augusta Brito no Senado", disse o dirigente do PT.

Camilo Santana deve ser nomeado como ministro da Educação ainda neste domingo (1°), em Brasília. Com isso, o ex-governador deverá se licenciar do mandato no Senado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil