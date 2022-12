Indicação de Camilo ao MEC: Ceará pode ter nova senadora na bancada após mais de uma década

A possibilidade de o ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana (PT), assumir o Ministério da Educação abre espaço para uma das suplentes assumir vaga no Senado.

O fluxo mais provável é de que a primeira suplente, a deputada estadual Augusta Brito (PT), assuma o cargo. A segunda suplência é ocupada pela assessora especial de Camilo, Janaína Farias (PT).

Augusta integra a equipe de transição no Estado é cotada para o secretariado do governador eleito, Elmano de Freitas (PT). Caso uma indicação de Augusta a outro cargo se efetivasse no Ceará, por exemplo, Janaína Farias poderia assumir o cargo.

Atualmente, o segundo suplente de Cid Gomes (PDT), Júlio Ventura (PDT), ocupa vaga no Senado diante de licença do titular.

Nesta sexta-feira (16), o próprio Elmano já sinalizou que a ida de Augusta ao Senado afetaria seus planos, mas que não haveria qualquer impasse.

"É por uma boa missão, eu ficarei feliz", disse o petista.

Mulheres no Senado pelo Ceará

No Senado, não há mulheres cearenses entre os três senadores atuais. Até hoje, apenas uma mulher foi eleita para a Casa pelo Ceará, a atual conselheira do Tribunal de Contas do Estado Patrícia Saboya. Ela foi eleita em 2002 com 1.864.404 votos.

Antes, em 1982, a juazeirense Alacoque Bezerra assumiu como senadora suplente de 18 de outubro de 1989 a 15 de fevereiro de 1990, durante licença do senador José Afonso Sancho.

Ministério da Educação

O nome de Camilo Santana ganhou força como possível ministro da Educação nos últimos dias, após pressão do PT para que a pasta seja ocupada por alguém do partido. Antes, o principal nome era o da governadora Izolda Cela (PDT), que seria a primeira mulher a assumir o cargo desde a redemocratização.

O impasse deve se resolver nos próximos dias, mas a expectativa que tem crescido é a de que Camilo assuma a pasta e que Izolda ocupe cargo estratégico no ministério.