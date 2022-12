Tasso Jereissati faz discurso de despedida no Senado: 'Eterna gratidão'

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) fez um discurso de despedida do Senado Federal nesta terça-feira (6), pois o seu mandato termina neste próximo mês de janeiro. O parlamentar expressou gratidão, falou sobre sua trajetória como mandatário e pontuou que vivenciou "diferentes momentos históricos" para a democracia.

"Aos cearenses, a quem tive a honra de servir, minha eterna gratidão. Deles estarei mais próximo, agora como cidadão. Com o Brasil, estarei sempre pronto a colaborar, agora um pouco mais distante de Brasília, mas com o coração e mente sempre voltados a todos vocês", agradece Tasso.

Tasso definiu sua posse, em 2003, com um "momento especialíssimo", pois ele ocupou a mesma cadeira que fora de seu pai Carlos Jereissati, quatro décadas antes: "Coincidentemente, meu primeiro discurso foi no dia 19 de março, dia de São José, padroeiro dos cearenses".

Ele agradeceu ao seu gabinete e aos colegas senadores pela contribuição e comentou sobre a "louvável conduta" da Casa Legislativa durante a pandemia de Covid-19. O cearense também destacou as propostas que relatou e apresentou, tais como a PEC da sustentabilidade social, o mercado das águas e os projetos de avaliação das políticas públicas e subsídios.

'Fortaleci minha crença na democracia'

Jereissati traçou um paralelo entre o início do seu mandato com o do presidente de Luiz Inácio da Lula da Silva (PT), que assumiram no mesmo ano: "Naquele momento, pensava eu, se consolidava a democracia no Brasil. Um operário, sindicalista e nordestino assumia a presidência da República[...]".

"Quis o destino que eu me despedisse do senado, exatamente no momento em que Lula retorna ao poder, agora após uma das eleições mais conturbadas de nossa história, em que não faltaram ataques à própria democracia, da parte de grupos radicais que, apesar de minoritários, revelaram uma relativa força e poder de mobilização. Felizmente, a maioria da população e as instituições souberam repelir tais ideias", refletiu.

Tasso comentou que durante seu mandato no Senado fortaleceu sua crença na democracia e teve "a dimensão pessoal do seu caráter pedagógico, do eterno aprendizado que advém da sua prática cotidiana".