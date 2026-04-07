Ciro e Tasso reúnem deputados após bancada crescer e se consolidar como a 3ª maior na Alece

Os ex-governadores Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro Gomes, presidente do PSDB no Ceará, reuniram, na tarde desta terça-feira (7), a bancada de deputados estaduais do partido. O encontro foi apresentado pela sigla como um movimento de reorganização e fortalecimento, após o crescimento da representação na Assembleia Legislativa — de um para sete parlamentares.

Além dos ex-governadores, participaram da reunião Sargento Reginauro, Queiroz Filho, Emília Pessoa, Heitor Férrer, Antônio Henrique e Felipe Mota. O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, também esteve presente como presidente do partido em Fortaleza. O deputado estadual Cláudio Pinho não participou por estar em missão oficial em Brasília.

Em 2022, o PSDB elegeu apenas uma deputada estadual, Emília Pessoa. Com a janela partidária deste ano, a sigla agregou seis novos nomes. A estratégia é ampliar o espaço da oposição no Estado, em um cenário que considera uma eventual candidatura de Ciro ao Governo do Ceará.

Na conversa com os correligionários, Tasso Jereissati destacou a importância da recomposição do partido e o sentimento de retomada do protagonismo político no Estado.

Segundo ele, o PSDB volta a se apresentar como uma alternativa para o desenvolvimento do Ceará, ao relembrar o legado de crescimento e avanços sociais associado às gestões tucanas.

"Eu fico muito feliz com a volta do PSDB, que talvez tenha sido o partido, sem nenhum tipo de soberba, que mais fez pelo Ceará. Não só em obras, administração, eficiência, mas também em autoestima. O Ceará passou graças ao PSDB a ser um dos estados, talvez o mais respeitado no Brasil" Tasso Jereissati (PSDB) Ex-senador do Ceará

Já Ciro Gomes reforçou as boas-vindas aos novos integrantes da sigla e ressaltou a força do grupo de oposição que se forma na Assembleia Legislativa. Ele também enfatizou a necessidade de união para a construção de um novo projeto político, com foco na superação dos desafios atuais do Estado, incluindo a área da segurança pública.