Caso Marielle: condenação de Lessa é só o começo.

Após longos anos de espera, no dia 31 de outubro de 2024, a sociedade repercutiu a condenação dos executores do assassinato de Marielle Franco. Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram sentenciados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente. Ao final do julgamento, o pai da vítima questionou: “quando serão condenados os mandantes?”. A indagação faz referência ao Deputado Federal Chiquinho Brazão e seu irmão, que atualmente estão presos e respondem como mandantes do crime. O processo que acusa Brazão tramita no STF, em razão de seu cargo de deputado, e já teve a fase de depoimentos concluída.

Embora haja expectativa de que o júri dos mandantes ocorra em breve, ainda falta realizar as últimas diligências, as manifestações finais e a decisão do Relator, o Ministro Alexandre de Moraes, confirmando que se trata de crime doloso contra a vida para que o processo possa seguir para julgamento em um júri popular. Entre essas etapas, as diligências podem ser as mais demoradas, pois são essenciais para a produção das provas que podem confirmar os detalhes revelados no julgamento de Ronnie Lessa.

Em seu depoimento, Ronnie Lessa afirmou que o motivo da execução de Marielle está ligado a uma disputa por terras na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de interesse do Deputado Brazão. Além do deputado e de seu irmão, estão presos e são acusados de envolvimento o ex-Major Ronald Paulo Pereira, suspeito de monitorar Marielle; Robson Calixto Fonseca, apontado como responsável por fazer desaparecer a arma do crime; e o Delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ter conhecimento prévio da execução.

Outros investigados são o delegado Giniton Lages e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto, ambos sob suspeita de terem dificultado as investigações. Apesar de ainda não responderem formalmente por nenhum crime, há expectativa de que, após a conclusão do julgamento de quinta, uma denúncia por obstrução de justiça seja apresentada contra eles.

A justiça começou a ser feita para aliviar o sofrimento dos familiares e de um país inteiro comovido pela crueldade e frieza dos envolvidos. Aguardemos os próximos capítulos com a certeza de que cada um terá a punição que merece.