Famílias de Marielle e Anderson devem receber mais de R$ 3,5 mi de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz

Os familiares da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes receberão cerca de R$ 3,5 milhões dos réus Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Os dois foram condenados pelos homicídios em julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que terminou nessa quinta-feira (31).

Lessa recebeu a sentença de 78 anos e 9 meses de prisão, e Queiroz foi condenado a 59 anos e 8 meses de reclusão. Segundo a sentença, os dois devem pagar R$ 706 mil de indenização por dano moral a cada um dos familiares das vítimas.

Da família de Anderson, Arthur, filho dele, e Ágatha Arnaus, esposa do motorista, devem ser indenizados. Já da família de Marielle, Luyara Franco, filha da ex-vereadora, Mônica Benício e Marinete Silva, viúva e mãe dela, respectivamente, devem receber os valores.

Se somado, o total chega a R$ 3.530.000. Além disso, eles também foram condenados a pagar pensão ao filho de Anderson Gomes até que o menino chegue aos 24 anos.

Julgamento extenso

O julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz durou cerca de 20 horas. Os dois foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado com motivo torpe, emboscada e dificuldade em garantir a defesa da vítima. Além disso, receberam sentença pela tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, única sobrevivente do atentado.

"A Justiça, por vezes, é lenta, cega, injusta, torta, mas ela chega. A Justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais serão atingidos por ela", disse a juíza Lúcia Glioche durante anúncio da sentença.

Delação premiada

Tanto Ronnie como Élcio assinaram um acordo de delação premiada para colaboração nas investigações, e devem sair da cadeia bem antes do fim das penas.

Élcio só pode ficar preso por, no máximo, 12 anos em regime fechado. Já Ronnie Lessa, ficará encarcerado por, no máximo, 18 anos em regime de fechado, e outros dois anos no semiaberto.

Lessa está preso Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Já Élcio está no Centro de Inclusão e Reabilitação, em Brasília.