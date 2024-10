Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são condenados pelos assassinatos de Marielle e Anderson

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados nesta quinta-feira (31) pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. A condenação foi dada no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, após mais de seis anos dos assassinatos e dois dias de julgamentos.

Para Ronnie, a pena foi 78 anos e 9 meses de prisão, e Élcio, 59 anos e 9 meses de reclusão. Ambos já estavam encarcerados, e possuem acordo de delação premiada para não ficarem presos durante toda a pena.

Após a leitura do sentenciamento, familiares de Marielle e Anderson aplaudiram no Tribunal.

As condenações se deram pelos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio (contra a assessora Fernanda Chaves) e receptação do carro da fuga. Ronnie foi o autor dos disparos, e Élcio dirigiu o carro de modelo Cobalt usado para prestar suporte ao ato criminoso.

Sentença

Na sentença, a juíza Lúcia Glioche, juíza, pontuou: "a Justiça por vezes é lenta, cega, torta, mas chega até apara os acusados que acham que jamais serão alcançados pela Justiça".

Lessa está preso Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Já Élcio está no Centro de Inclusão e Reabilitação, em Brasília.