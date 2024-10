Julgamento de Paulo Cupertino é remarcado para 2025

O novo júri de Paulo Cupertino foi marcado para as 9h do dia 20 de março de 2025 no plenário 10 do Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ele é acusado de triplo homicídio contra o ex-ator de "Chiquititas", Rafael Miguel, e dos pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma da Silva. O empresário responde preso pelos assassinatos. As informações são do G1.

Além de Cupertino, dois amigos dele também são réus no mesmo processo; ambos estão sendo acusados de ter ajudado o empresário a fugir e se esconder após o crime. Eles respondem em liberdade.

Conforme o Ministério Público (MP), Cupertino matou o artista e a família porque não aceitava o namoro do rapaz com a filha, Isabela Tibcherani, que tinha 18 anos à época. Rafael estava com 22.

Primeira audiência foi anulada

O julgamento anterior do réu, em 10 de outubro de 2024, não chegou a ser finalizado, pois Cupertino demitiu o próprio advogado alegando não confiar mais nele para fazer a sua defesa.

A decisão do réu ocorreu após os depoimentos da ex-esposa, Vanessa Tibcherani, de 44, e da filha deles, Isabela.

O acusado acompanhou o depoimento de Vanessa, mas não pode assistir o que Isabela disse, a pedido dela, o que o deixou "irritado", nas palavras do então advogado.

Como o processo tem inúmeras páginas e não haveria tempo hábil de constituir uma nova defesa, o juiz Antonio Carlos Pontes de Souza dissolveu o Conselho de Sentença e o júri foi anulado.

Com o novo julgamento, sete novos jurados serão escolhidos. A previsão é de que a nova audiência dure até dois dias, terminando em dia 21 de março.