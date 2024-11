Ministério recebeu 19 denúncias de assédio após demissão de Silvio Almeida, diz colunista

Desde a demissão do ex-ministro Silvio Almeida por acusações de crimes sexuais em setembro, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) já recebeu 19 denúncias de assédio sexual e moral. O total é quase o dobro do registrado entre janeiro e agosto desse ano, quando foram feitas 11 reclamações formais em oito meses.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, em setembro ocorreram 16 denúncias, enquanto em outubro se somaram mais três ao total, em compilação feita pelo MDH.

Silvio Almeida atualmente é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi denunciado por seis mulheres, sendo quatro ex-alunas, uma professora e colega de advocacia, e a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco.

Acusações

A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, trouxe as acusações à tona em nota divulgada no dia 5 de setembro, incluindo o caso envolvendo Anielle Franco.

O ex-titular do MDH negou as acusações. Ele emitiu nota em que diz repudiar com "absoluta veemência as mentiras" imputadas a ele e considera que as denúncias são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".

No dia seguinte, o então ministro foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual.