Evandro anuncia equipe de transição na Prefeitura; Gabriella Aguiar será coordenadora

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), indicou, nesta quinta-feira (7), os membros da equipe de transição municipal. A vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) será a coordenadora. Também foram indicados por ele: Francisco de Castro Menezes Júnior; Hélio das Chagas Leitão Neto; Luís Sérgio Menezes da Costa; Osvaldo José Rebouças; Guilherme de Figueiredo Sampaio; e Laila Freitas e Silva.

"Estou junto com este grupo trabalhando para termos um processo transparente e eficiente, focado em fortalecer as ações que beneficiam a população para garantirmos a redução das desigualdades em nossa cidade e uma maior proximidade com o povo", disse Evandro Leitão, na publicação de anúncio da equipe de transição.

O atual prefeito José Sarto (PDT) precisa publicar decreto criando a comissão de transição e portaria nomeando os integrantes da equipe, incluindo membros da atual gestão da Prefeitura de Fortaleza. Nesta quarta-feira (6), Sarto havia dito que aguardava a definição de Evandro Leitão para fazer a publicação. "Já definimos os integrantes da atual administração, preparamos relatórios e estabelecemos local para a transição de governos", disse.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará) estabelece que são necessários três atos para formalizar a transição: o decreto de transição; o ofício do candidato eleito indicando membros da transição; e a portaria de nomeação da comissão de transição.

Com o envio do ofício por Evandro Leitão, ainda é preciso a publicação, pelo atual prefeito, do decreto — onde são criadas as regras de funcionamento da equipe de transição — e da portaria com a nomeação de todo o grupo, incluindo nomes da atual gestão da Prefeitura.

Segundo recomendação do órgão, a transição em cidades onde foi realizado 2 º turno das eleições municipais deve ser formalizada até a próxima sexta-feira (8).

Confira quem é quem na equipe de transição indicada pelo prefeito eleito Evandro Leitão:

Gabriella Pequeno Costa Gomes de Aguiar

Gabriella Aguiar é deputada estadual e vice-prefeita eleita de Fortaleza, foi indicada para coordenar a equipe de transição do prefeito eleito.

Francisco de Castro Menezes Júnior

Mais conhecido como Júnior Castro, ele é prefeito de Chorozinho e atual presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Hélio das Chagas Leitão Neto

Hélio Leitão é advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados secção Ceará (OAB-CE). Também foi secretário de Justiça e Cidadania no Governo Cid Gomes (PSB). Atualmente, é conselheiro federal da OAB.

Luís Sérgio Menezes da Costa

Diretor do departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Assembleia Legislativa do Ceará.

Osvaldo José Rebouças

Conselheiro da Fundação Sintaf de Ensino e consultor em Direito Tributário e Legislação Tributária.

Guilherme de Figueiredo Sampaio

Guilherme Sampaio é deputado estadual em exercício e presidente do PT Fortaleza. É vereador licenciado de Fortaleza e integrou a gestão de Luizianne Lins na Prefeitura de Fortaleza, além de ter sido secretário de Cultura no Governo Camilo Santana (PT).

Laila Freitas e Silva

Coordenadora de Comunicação Legislativa da Assembleia Legislativa do Ceará.