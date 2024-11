Mario Frias é internado para tratar trombose arterial; estado de saúde é estável

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) foi internado em Brasília, na noite dessa quarta-feira (6), para tratar uma trombose arterial em membro inferior. O ex-ator deu entrada no Hospital Santa Lúcia Sul, onde ficará em observação nos próximos dias para investigar o quadro.

A internação foi divulgada pela equipe do deputado, em nota publicada nas redes sociais. Segundo o comunicado, o estado de saúde do parlamentar é estável.

"A equipe do deputado federal Mario Frias vem, por meio desta, esclarecer que o parlamentar encontra-se internado desde as 18h de hoje, 06 de novembro de 2024, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília-DF, para investigação de um quadro de trombose arterial em membro inferior", diz a nota.

"Informamos que o estado de saúde do deputado Mario Frias é estável, e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico", detalha o comunicado.

Cateter

Segundo a CNN, o quadro atinge a perna esquerda do deputado. Em declaração ao canal, Mario Frias afirmou que se trata de um caso antigo que já vem tratando e que, se até a próxima sexta-feira (8), o quadro não se reverter por completo, precisará fazer um cateter para desobstruir o trombo.

"Na segunda-feira o pé amanheceu dormente, tratei das formas caseiras, mas não melhorou (…) Ontem meu cardiologista achou melhor me internar para tentar fazer uma melhora desse quadro com remédios. Então estou já há 24 horas sendo medicado", explicou o parlamentar.



Frias atuou como secretário Especial de Cultura do governo Bolsonaro, entre os anos de 2020 e 2022.