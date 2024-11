Vereadores que pediram voto para André Fernandes no 2º turno apagam fotos com ele; veja nomes

Vereadores de Fortaleza que apoiaram André Fernandes (PL) no 2º turno das eleições municipais apagaram publicações ao lado do candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza. O PontoPoder verificou o perfil no Instagram de parlamentares que estão no exercício do mandato e que foram eleitos em 2024 e constatou que, em alguns casos, não há mais referências ao deputado federal.

No total, 17 vereadores que estão exercendo mandato — dos quais 4 não foram reeleitos — e 7 vereadores eleitos e que irão tomar posse em 2025 estavam apoiando André Fernandes no 2º turno da disputa pelo Paço Municipal. No último dia 27 de outubro, ele perdeu a votação para Evandro Leitão (PT), que foi eleito prefeito de Fortaleza com 50,38% dos votos.

Dos apoiadores, seis vereadores não tem mais referência ao voto em André Fernandes no feed do Instagram: Cláudia Gomes (PSDB), Gardel Rolim (PDT), Germano He-Man (Mobiliza), Kátia Rodrigues (PDT), Marcel Colares (PDT) e Wellington Saboia (Podemos).

Ao PontoPoder, parlamentares informaram que a retirada das publicações foi feita como forma de organizar o feed ao retirar postagens em referência à campanha eleitoral. Eles alegam que foram arquivadas inclusive imagens em referência à própria candidatura.

PDT dividido

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, é um dos que retirou as publicações ao lado de Fernandes. Poucas publicações da campanha eleitoral ainda estão no perfil do vereador, duas delas em agradecimentos aos votos recebidos por ele para a reeleição para a Câmara. Uma terceira publicação pede votos para o prefeito José Sarto (PDT) — que disputou a reeleição, mas acabou ficando na terceira colocação na disputa pela Prefeitura.

O PontoPoder entrou em contato com a assessoria do presidente da Câmara Municipal para saber o motivo de ter apagado as imagens, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Outros dois vereadores do PDT também retiraram as publicações sobre André Fernandes: Kátia Rodrigues e Marcel Colares. Os dois informaram que arquivaram as publicações como forma de diminuir a quantidade de publicações sobre campanha nas redes sociais.

"Eu ocultei várias imagens de campanha, de primeiro e segundo turno, inclusive algumas apenas com minha imagem. Como eu não era de postar muito, meu Instagram tinha mais da metade das fotos apenas de campanha e quis dar uma diminuída", explicou Colares, eleito para o 1º mandato como vereador de Fortaleza. "Apoiei publicamente o André e não teria motivo algum para omitir posteriormente essa informação", completou.

A assessoria de Kátia Rodrigues informou que, com o fim da campanha, "dar uma atualizada no perfil da mesma, tirando alguns materiais de campanha eleitoral".



O PDT ficou dividido no 2º turno das eleições de Fortaleza. A ampla maioria da bancada de vereadores do partido, junto ao ex-prefeito e presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio, decidiu apoiar Fernandes. Demais vereadores e deputados federais escolheram apoiar a candidatura de Evandro Leitão.

Com a vitória do petista, o presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo (PDT) disse que irá trabalhar para que a bancada do partido na Câmara esteja na base aliada ao prefeito eleito. Uma reunião foi realizada na última sexta-feira (1°) para discutir o tema. Gardel Rolim e Kátia Rodrigues participaram do encontro.

Postagens de campanha arquivadas

A vereadora Cláudia Gomes (PSDB) disse que costuma arquivar publicações relacionadas à campanha eleitoral após o fim do período, retirando das redes sociais postagens relacionadas a carreatas, caminhadas e demais eventos.

A parlamentar explicou que tirou publicações da própria candidatura e dos candidatos a prefeito apoiados por ela — no 1º turno, ela estava com o prefeito José Sarto, enquanto no 2º turno anunciou apoio a André Fernandes.

"Mantenho apenas aquelas que considero pertinentes. Como o Instagram é pessoal, prefiro deixar imagens que mostram meu dia a dia de trabalho e vida", explicou.

Respostas

O PontoPoder também entrou em contato com os vereadores Wellington Saboia e Germano He-Man. O espaço continua aberto para devolutivas.