Evandro elogia André Figueiredo e diz que irá procurar vereadores do PDT: 'Vamos olhar para frente'

Eleito prefeito de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão (PT) construiu a trajetória política em outro partido, o PDT do prefeito José Sarto (PDT). Após passar para o 2º turno da disputa eleitoral em Fortaleza, Evandro viu o antigo partido se dividir entre a candidatura petista e a do adversário, André Fernandes (PL).

Um dos apoios recebidos por Evandro foi do deputado federal e presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo (PDT). Em entrevista a Live PontoPoder nesta segunda-feira (28), o prefeito eleito disse que Figueiredo "fez um gesto importante".

"O PDT através do presidente André Figueiredo fez um gesto importante, foi quando ele veio se juntar ao nosso projeto no segundo turno. Esse gesto foi importante", disse.

Por outro lado, seis dois oito vereadores eleitos pelo PDT em 2024 estiveram ao lado de Fernandes no 2º turno. Sobre os parlamentares, Evandro Leitão disse que irá procurar todos, tanto do PDT como dos demais partidos. "As eleições foram finalizadas, agora vamos olhar para frente", ressaltou.

O prefeito eleito ressaltou que o diálogo com os vereadores de Fortaleza será "importante" para uma boa gestão na cidade. "A gente vai buscar, procurar e tentar manter uma relação republicana, respeitosa e, no que for possível, fazer essas parcerias para o bem da população", disse.

Figueiredo, inclusive, disse que irá trabalhar para que o PDT integre a base aliada a Evandro no legislativo municipal. “Nós temos que reconhecer, enquanto partido político, quem ganha uma eleição. Então, essa é a vitória do Evandro. E eu vou trabalhar duramente, claro, para que o PDT seja a base do governo Evandro na Câmara Municipal”, disse neste domingo (27), no ato de comemoração da vitória de Evandro.

Espaços na Prefeitura

O prefeito eleito também falou sobre a acomodação dos partidos aliados na Prefeitura de Fortaleza a partir de 2025. Ele garantiu que "é mais do que natural" a presença destas siglas na futura gestão municipal.

"Agora, esses espaços políticos não podem ter como única variável a questão política. A variável da meritocracia, da capacidade de exercer postos, disso não abro mão", disse, ressaltado que a "variável do mérito" irá "prevalecer acima da questão política".

Indagado se essa acomodação pode incluir o PDT, Evandro Leitão disse que é "uma pessoa do diálogo". "Não me furtarei de sentar com nenhum partido para conversar", disse.