Jade Romero, Cid Gomes e Luizianne Lins: o que Evandro Leitão fala dos aliados após vitória?

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), contou, durante a campanha eleitoral, com a maior coligação das eleições pela Prefeitura da capital cearense, com oito partidos aliados. A ampla aliança refletia também em uma gama de lideranças políticas que atuaram, de alguma forma, a candidatura do PT.

Em entrevista na Live PontoPoder, conduzida pelos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes, nesta segunda-feira (28), ele agradeceu a participação dos aliados e também justificou a ausência de alguns deles durante parte da campanha eleitoral.

Veja também PontoPoder Como a vitória de Evandro Leitão em Fortaleza consolida a força do PT no Ceará PontoPoder 'Todos se juntaram para derrubar o Camilo, já pensando em 2026', diz Evandro sobre adversários

Uma das mais sentidas foi a da ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT). Ela entrou na campanha petista em Fortaleza apenas no 2º turno, quando participou de comício na Praça do Ferreira ao lado de Evandro Leitão e do presidente Lula (PT).

"Ela participou pouco da nossa campanha tendo em vista que estava mergulhada na campanha do (Waldemir) Catanho em Caucaia", justificou o prefeito eleito. Contudo, segundo ele, sempre teve "uma boa relação" com Luizianne e "não tem problema algum" com a ex-prefeita.

Evandro usou justificativa parecida para falar sobre Cid Gomes (PSB), que também participou de poucos atos da campanha petista em Fortaleza no 1º turno. "Ele disse: 'Evandro, estou tendo que trabalhar muito no interior do Estado', sobretudo na terra dele, lá em Sobral", contou.

Ele disse que pediu para que o senador participasse da campanha em Fortaleza no 2º turno. "(Eu disse) Queria que você pudesse estar aqui ajudando com a sua inteligência, com sua liderança", disse.

"E foi o que aconteceu. Ele, no 2º turno se juntou a nós. Ele um estrategista, uma pessoa extremamente respeitada, uma referência na política. Praticamente todos nós, da nossa geração, quem lançou na política foi o Cid. Hoje de manhã, já liguei para ele agradecendo pelo empenho, pela dedicação". Evandro Leitão Prefeito eleito de Fortaleza

Mulheres

O prefeito eleito também agradeceu a lideranças políticas femininas pela participação na campanha eleitoral. Ele destacou, por exemplo, a atuação da vice-governadora Jade Romero (MDB). "A Jade foi muito importante em toda essa campanha", disse.

"Não só durante a campanha, mas a Jade está se destacando pela capacidade de trabalho, pela dedicação, pelo compromisso com a coisa pública", ressaltou Evandro. Ele citou a aproximação que teve com Jade após a eleição dela em 2022, junto ao governador Elmano de Freitas (PT). "Ela é uma grande liderança", reforçou.

Ele citou ainda outras mulheres que atuaram na campanha eleitoral, como a primeira-dama do Estado, Lia Freitas, a secretária de Proteção Social do Governo do Ceará, Onélia Santana, e a futura primeira-dama de Fortaleza, Christiane Leitão.

Veja também PontoPoder Como a vitória de Evandro Leitão em Fortaleza consolida a força do PT no Ceará PontoPoder 'Todos se juntaram para derrubar o Camilo, já pensando em 2026', diz Evandro sobre adversários

Ele falou também da companheira de chapa, a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD). Ele lembrou, por exemplo, que durante a campanha eleitoral do 1º turno, Gabriella estava grávida. "Ela exerceu um protagonismo grande. Grávida e pedindo voto, participando das caminhadas. Teve momentos que até me preocupei com ela", brincou.

Gabriella Aguiar deu à luz a segunda filha no dia 4 de outubro, apenas dois dias antes da votação do 1º turno, que aconteceu no dia 6 de outubro.

Veja também PontoPoder Evandro reafirma fim da Taxa do Lixo e meta de garantir equipes de Atenção Básica em postos de saúde PontoPoder Evandro questiona neutralidade de Sarto, mas agradece por mensagem após vitória: 'Irei procurá-lo'

"Estou falando dessas mulheres, mas em nome dessas que citei, quero agradecer a todas as mulheres de Fortaleza. (...) Elas foram fundamentais nessa grande vitória, que foi a vitória da democracia", destacou.