Evandro questiona neutralidade de Sarto, mas agradece por mensagem após vitória: 'Irei procurá-lo'

O prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) falou sobre a mensagem do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a respeito da vitória petista no 2º turno da disputa eleitoral. "Quero agradecer o prefeito Sarto pelo gesto que está fazendo", disse Evandro ao saber da publicação. O petista concedia entrevista ao PontoPoder, nesta segunda-feira (28), quando Sarto o parabenizou, nas redes sociais, pela vitória e disse que está "à disposição para fazer uma transição tranquila".

Antes disso, no entanto, Evandro havia colocado em dúvida a neutralidade de Sarto no 2º turno das eleições na Capital. "Ele ficou neutro entre aspas, mas a gente sabe que a máquina da Prefeitura, toda ela estava indo para o candidato André", afirmou.

Terceiro colocado na disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, José Sarto anunciou neutralidade no 2º turno das eleições da capital cearense, no qual Evandro Leitão enfrentou André Fernandes (PL). Apesar da neutralidade de Sarto, a maioria dos aliados do gestor municipal aderiram à campanha de Fernandes, incluindo seis dos oito vereadores eleitos pelo PDT e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

Em publicação, nesta segunda-feira, além de parabenizar Evandro Leitão pela vitória eleitoral, Sarto também falou sobre a transição entre as gestões. "Estou à disposição para fazer uma transição tranquila para que nenhum serviço e política pública sofra prejuízos no andamento e para que ele possa iniciar o seu governo com conhecimento detalhado de toda a estrutura administrativa", disse.

Evandro Leitão disse que irá procurar o atual prefeito para garantir a continuidade dos serviços da Prefeitura. "Irei procurá-lo para que possamos fazer essa transição da melhor maneira possível, para que a população não sofra nenhuma descontinuidade nos programas, nas políticas públicas que Fortaleza possui", ressaltou.