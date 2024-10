Sarto parabeniza Evandro Leitão pela vitória e promete 'transição tranquila'

Derrotado ainda no primeiro turno, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), parabenizou Evandro Leitão (PT) pela vitória nas urnas neste domingo (27) na disputa no segundo turno pela Prefeitura da Capital.

"Parabéns ao Evandro Leitão, eleito o próximo prefeito de Fortaleza, resultado de um processo democrático que expressa a vontade da nossa gente. Desejo sucesso nessa nobre missão de servir aos fortalezenses", disse o pedetista nas redes sociais.

"Estou à disposição para fazer uma transição tranquila para que nenhum serviço e política pública sofra prejuízos no andamento e para que ele possa iniciar o seu governo com conhecimento detalhado de toda a estrutura administrativa" José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza

A publicação ocorreu no momento em que Evandro Leitão participava da live do PontoPoder. De imediato, o petista agradeceu a disposição do atual prefeito.

"Quero agradecer ao prefeito Sarto pelo gesto que está fazendo. Irei procurá-lo para que possamos fazer essa transição da melhor maneira possível para que, como ele disse, a população não sobra nenhuma descontinuidade nos programas e nas políticas públicas que Fortaleza possui" Evandro Leitão (PT) Prefeito eleito de Fortaleza

Evandro e Sarto eram correligionários no PDT. Contudo, após o racha na sigla em 2022, o hoje petista travou uma batalha judicial e conseguiu se desfiliar dos quadros pedetistas. No primeiro turno do pleito deste ano, Sarto intensificou as críticas ao PT, enquanto Evandro criticou a gestão do atual chefe do Executivo municipal.

No segundo turno, o prefeito anunciou a neutralidade e não se envolveu diretamente na disputa. Aliados de primeira ordem do pedetista, no entanto, embarcaram na campanha de André Fernandes.