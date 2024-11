André Figueiredo reúne vereadores do PDT em meio a impasse sobre base de Evandro

O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, realizou uma reunião com parte da atual bancada de vereadores do partido em Fortaleza, com titulares e suplentes, nessa quinta-feira (31). O encontro ocorre em meio à divisão da legenda após a disputa pela Prefeitura da Capital, da qual Evandro Leitão (PT) saiu vitorioso com o apoio de parte desses parlamentares e a contragosto de outros, incluindo lideranças como o ex-prefeito Roberto Cláudio. Além disso, a nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, atualmente presidida pelo PDT, aproxima-se.

Participaram da conversa o presidente da Casa, Gardel Rolim, além de Professor Enilson, Raimundo Filho, Kátia Rodrigues, Luciano Girão, Ana do Aracapé e Didi Mangueira. Outra presença foi o vereador eleito pelo PRD em outubro, Professor Aguiar Toba.

"Após uma semana intensa em Brasília, retornamos a Fortaleza e seguimos direto para a Câmara Municipal, participar de uma produtiva conversa com alguns amigos vereadores, sobre o futuro da nossa capital. [...] Aproveitamos para reassumir nosso compromisso com o povo Fortalezense, de trabalhar lado a lado com os nossos vereadores para garantir que Fortaleza siga avançando no caminho certo do desenvolvimento", disse o dirigente.

O PontoPoder buscou o presidente do PDT nacional para entender que assuntos foram tratados no encontro, mas não houve retorno. Já o vereador Didi Mangueira, líder da bancada da sigla na Câmara Municipal, afirmou à reportagem que a reunião rendeu uma avaliação sobre o segundo turno das eleições de Fortaleza, como já tinha ocorrido no primeiro turno.

"Ficou claro para todos nos que, mais uma vez, a gente cometeu erros de divisão, uma parte apoiou o Evandro e outra o André, e que agora a gente precisa pensar nos quatro anos, na eleição de 2026 e precisa de unidade, recompor o PDT, nós vamos trabalhar nessa função", relatou Didi.

Na sua avaliação, os que decidiram apoiar o candidato derrotado do PL, André Fernandes, entenderam que, para "ter essa unidade, é (necessário) somar aos outros que já estão lá na base" do petista. Apesar disso, reitera que o martelo será batido pelo partido, e não pelos vereadores individualmente.

Impasse em Fortaleza

André Figueiredo tem publicizado o seu interesse de compor a base do novo Governo Evandro, a partir de 2025. Contudo, este não é o mesmo objetivo do presidente municipal do partido, o ex-prefeito Roberto Cláudio.

"Há complexidades, há uma corrente que defende apoio ao PT e há outras, como eu, que não imaginam isso ocorrer e acham que isso, inclusive, é muito ruim para o partido estadualmente e para o posicionamento politico de muita gente que não enxerga nenhum tipo de representação desse projeto de poder. O que o PT tenta fazer o tempo inteiro é criar um plebiscito para simplificar a vida deles, não dar complexidade ao pensamento inteligente e dividir, fazer um 'Fla-Flu', impor um posicionamento", avaliou.