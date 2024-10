O que os vereadores eleitos disseram sobre a vitória de Evandro Leitão pela Prefeitura de Fortaleza

A eleição de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza, neste domingo (27), repercutiu entre os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Fortaleza. A maioria dos parlamentares que se manifestou nas redes sociais foram aliados do petista, que celebraram a vitória de Evandro na disputa eleitoral pelo Paço Municipal.

Vereadores aliados a André Fernandes (PL), derrotado neste 2º turno, aproveitaram para parabenizar a campanha do deputado federal e falar sobre a oposição que será feita no Legislativo municipal a partir de 2025.

Aliados de 1º hora

Entre os vereadores eleitos que já estavam na campanha de Evandro Leitão desde o 1º turno, o clima foi de comemoração. De volta à Câmara Municipal, Benigno Júnior (Republicanos) pontuou a "alegria" de "acreditar, desde o início, na sua índole e na sua capacidade de ser o melhor para Fortaleza". "Evandro vai fazer a diferença que nossa cidade precisa", disse.

Reeleito, Eudes Bringel (PSD) ressaltou que "Fortaleza ganha um prefeito comprometido com o bem-estar de todos". Bruno Mesquita (PSD) também elogiou o prefeito eleito. "Aqueles que foram perseguidos, mas hoje estamos cantando vitória", completou o vereador reeleito.

Aliado do deputado federal Célio Stuart, o vereador eleito Erich Douglas (PSD) disse que "agora vamos esquecer as divergências e vamos caminhar juntos". Stuart tentou viabilizar candidatura própria do PSD a Prefeitura de Fortaleza. Quarto da bancada, Apollo Vicz (PSD) também parabenizou Evandro nas redes sociais.

Da bancada do PSB, Léo Couto também comemorou a vitória do candidato petista. "Foram 716.133 mil votos de quem acredita na igualdade, tolerância e no respeito", disse. A vereadora eleita Bá (PSB) reforçou que "o povo escolheu o melhor da cidade".

Eleitos para o 1º mandato, Irmão Leo (PP) compartilhou imagem do PT sobre a vitória de Evandro Leitão, enquanto Marcos Paulo (PP) parabenizou o prefeito eleito: "Temos orgulho dessa parceria, vamos em frente a nossa luta só está começando".

Todos os vereadores eleitos pelo PT também comemoram a vitória de Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza. Eleito para 1º mandato, Aglaylson (PT) disse que a vitória foi "histórica". "Vencemos o fascismo, o ódio e o retrocesso. Essa vitória é de todos e todas que acreditam em uma Fortaleza mais justa, inclusiva e solidária", disse.

Mari Lacerda (PT) relembrou as gestões anteriores do PT em Fortaleza. "Vamos retomar o legado petista em Fortaleza! Na terra de Maria Luiza e Luizianne, fascista não se cria", disse em referência a André Fernandes. "A nossa vitória é a vitória do povo de Fortaleza".

Adriana Almeida (PT) e Júlio Brizzi (PT) fizeram publicações em comemoração. "Ganhamos! É 13!", diz post de Almeira, enquanto Brizzi publicou uma foto com adesivos do 13 após o resultado eleitoral.

Reforço para o 2º turno

A campanha de Evandro Leitão recebeu reforços de vereadores eleitos por partidos que estiveram ao lado dos candidatos derrotados José Sarto (PDT) ou Técio Nunes no 1º turno.

Segundo vereador mais votado em 2024, Gabriel Aguiar (Psol) publicou vídeo com comemoração pela vitória de Evandro Leitão: "Ganhamos", celebra. Correligionária de Aguiar, Adriana Geronimo (Psol) também comemorou a vitória. "Há muito trabalho pela frente, derrotamos a direita nas urnas, mas teremos árduas lutas pela frente. Por hoje, vamos celebrar", ponderou.

Da bancada eleita do PDT, Adail Júnior (PDT) e Dr. Luciano Girão (PDT) foram os únicos vereadores a apoiar Evandro Leitão. "Fortaleza ganhou um líder comprometido com a transformação e o bem-estar dos cidadãos. Que essa nova gestão traga mais conquistas e desenvolvimento para nossa cidade", disse Adail.

Girão, por sua vez, ainda não se manifestou sobre a vitória.

Vereadores de outros partidos aliados a Sarto — como Agir, Avante, DC e Cidadania — também apoiaram Evandro no 2º turno e comemoraram a vitória. "Com a força e determinação lutamos e confirmamos a vitória do Evandro Leitão", disse Emanuel Acrízio (Avante).

"Juntos, avançaremos em novas iniciativas e melhorias, sempre buscando uma cidade mais justa e inclusiva para todos. Vencemos, e o melhor ainda está por vir", celebrou Ana Aracapé (Avante). Luiz Paupina (Agir) e Professor Enilson (Cidadania) publicaram "Obrigada, Fortaleza" nas redes sociais.

Carla do Acilon (DC) republicou post do prefeito reeleito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD).

Elogios a André Fernandes

Vereadores eleitos aliados a André Fernandes seguiram linha parecida a do candidato derrotado a Prefeitura de Fortaleza, destacando a apertada diferença entre ele e Evandro Leitão e ressaltando caráter "histórico" desta eleição na capital cearense.

"André, Fortaleza te escolheu! Fortaleza te escolheu para depositar em você a confiança de um futuro cheio de esperança! Para enfrentar um sistema sujo, para lutar uma batalha desleal com coragem e ousadia", disse a vereadora Priscila Costa (PL), campeã de votos em 2024.

"Meu prefeito, independente do resultado, foi lindo! Foi lindo ver o povo na rua, voluntariamente, acreditando e pedindo mudança", disse Bella Carmelo (PL). Eleita pela primeira vez, ela falou da oposição que fará no legislativo. "Contem comigo na câmara municipal, o PT não vai ter paz", disse.

Reeleito, Julierme Sena (PL) reforçou que André Fernandes é "um novo líder". "Sua vitória vai além das urnas. Ela representa a renovação de princípios, a prova de que é possível lutar por ideais com integridade", disse".

Marcelo Mendes (PL) agradeceu a Fernandes "por ter liderado, comandado um sonho". De volta a Câmara Municipal, Soldado Noelio (União) disse que "o sonho não acabou". "A nossa liberdade das amarras do PT está cada vez mais próxima e mais forte", disse.

Jorge Pinheiro (PSDB) elogiou o candidato do PL e disse que seguirá "rezando, sendo oposição firme ao PT e pedindo a Deus que oriente nossos próximos passos".

Sem manifestações

Dos 43 vereadores, 15 não se manifestaram sobre o resultado eleitoral em Fortaleza até o fim da noite de domingo. Deles, dois apoiavam Evandro Leitão: Ronaldo Martins (Republicanos) e Dr. Luciano Girão (PDT).

Os demais apoiavam a candidatura de André Fernandes. Foram eles: