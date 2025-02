'Anielle se perdeu no personagem', diz Silvio Almeida sobre denúncia de assédio de ministra

O ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida afirmou, em entrevista ao UOL nesta segunda-feira (24), que a ministra Anielle Franco, titular da pasta Igualdade Racial, "se perdeu no personagem" no momento em que fez as denúncias de importunação sexual da parte dele. Para Almeida, demitido após as denúncias, ele e a ministra foram "jogados" em uma "armadilha".

"A ministra Anielle Franco caiu numa armadilha pela falta de compreensão de como funciona a política. A mesma armadilha que eu caí também", iniciou na entrevista. "Eu acho que ela se perdeu no personagem. Quando você se torna ministro de Estado, a intriga se torna uma arma política", continuou.

Veja também PontoPoder Silvio Almeida é intimado para depor na sede da Polícia Federal sobre caso de assédio PontoPoder STF prorroga inquérito contra ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual

Na terça-feira (25), Silvio Almeida prestará depoimento à Polícia Federal. O caso corre em segredo de justiça e Anielle Franco foi ouvida no mês de outubro de 2024.

Hipótese de mentira

Durante a entrevista ao UOL, Almeida ainda expôs hipótese dele de que Anielle Franco teria mentido sobre os relatos de importunação sexual. Em denúncia, a ministra contou que ele teria chegado a passar a mão na perna dela durante uma reunião, além de ter sussurrado frase de cunho erótico no ouvido.

"Eu acho que para tentar me desgastar, para tentar lidar com as divergências que ela eventualmente tinha comigo, ela participou desse espalhamento de fofocas, de intrigas sobre meu comportamento. Mas o objetivo talvez fosse minar minha credibilidade, tirar meu espaço em certos círculos da elite carioca, da academia, pessoas ligadas ao sistema de justiça", acusou ele.

Segundo Almeida, ele teria ouvido que Anielle se incomodava com o fato de ele ser uma referência da pauta antirracista, área do ministério comandada por ela. Entretanto, ele aponta que a ministra teria perdido o "controle da narrativa".

Sobre a denúncia de que ele teria tocado nela de forma indevida, Silvio Almeida negou, afirmando que a reunião em questão havia sido muito tensa.

"Eu lembro que comecei a dar algumas opiniões. E ela, em determinado momento, pega no meu braço e fala assim: 'Em todo lugar que você está, você pensa que você quer dar aula. Aqui não é lugar de dar aula", disse o ex-ministro.

Silvio Almeida também negou as acusações divulgadas pela organização Me Too sobre o comportamento que ele supostamente mantinha contra mulheres, incluindo ex-alunas.