STF prorroga inquérito contra ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual

O inquérito que investiga denúncias de assédio e importunação sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi prorrogado por decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A ação cumpre um pedido da Polícia Federal, feito no final do último mês de janeiro.

O órgão argumentou que, apesar de o inquérito estar quase concluído, era necessário mais tempo para tomar o depoimento do ex-ministro. A investigação tramita em sigilo no Supremo.

Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Mendonça prorrogou a investigação por mais 60 dias, mas a expectativa é de que a PF conclua o inquérito antes desse prazo.

Veja também PontoPoder Inquérito sobre denúncias de assédio contra Silvio Almeida deve ser concluído nas próximas semanas PontoPoder Ministério recebeu 19 denúncias de assédio após demissão de Silvio Almeida, diz colunista

'Tentaram me matar'

Silvio Almeida se manifestou nas redes sociais no último sábado (15) alegando que tentaram lhe "matar" após a revelação de denúncias de crimes sexuais contra ele.

"Nestes últimos meses, tentaram me fazer esquecer quem eu realmente sou, quem eu fui e quem eu sempre quis ser. Tentaram apagar trinta anos de trabalho sério, de dedicação e de muita renúncia", escreveu ele em publicação no Instagram.

Acusações

A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, trouxe as acusações à tona em nota divulgada no dia 5 de setembro, incluindo o caso envolvendo Anielle Franco.

O ex-titular do MDH negou as acusações. Ele emitiu nota em que diz repudiar com "absoluta veemência as mentiras" imputadas a ele e considera que as denúncias são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".

No dia seguinte, o então ministro foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual.