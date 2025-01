Inquérito sobre denúncias de assédio contra Silvio Almeida deve ser concluído nas próximas semanas

O inquérito aberto contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, deve ser finalizado pela Polícia Federal nas próximas semanas. Conforme o g1, as vítimas já prestaram depoimento, mas relatos são mantidos sob sigilo para preservar a intimidade das denunciantes.

Almeia foi denunciado por importunação sexual. As pessoas ligadas às investigações apontam que existe grande chance do ex-ministro ser indiciado.

O depoimento de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, foi dado em outubro. Na época, ela chegou a revelar ao Fantástico que passou por "situações que mulher nenhuma deveria passar".

Acusações contra Silvio Almeida

A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, trouxe as acusações à tona em nota divulgada no dia 5 de setembro de 2024, incluindo o caso envolvendo Anielle Franco.

O ex-titular do MDH negou as acusações. Ele emitiu nota em que diz repudiar com "absoluta veemência as mentiras" imputadas a ele e considera que as denúncias são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".

No dia seguinte, o então ministro foi demitido da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o Governo Federal, a permanência de Almeida no cargo se tornou "insustentável" após denúncia de assédio sexual.