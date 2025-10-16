Diário do Nordeste
Membros do CV denunciados pelo MPCE articulavam crimes em grupo de WhatsApp 'Futebol dos amigos'

Conforme a denúncia, os faccionados mantinham um laboratório de drogas em Caucaia

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
caucaia operacao policia civil investigacao faccao comando vermelho crimes
Legenda: O grupo deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico em organização criminosa armada, posse de artefato explosivo e corrupção de menores.
Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou sete membros da facção carioca Comando Vermelho (CV) por uma série de crimes em Caucaia. O grupo articulava ações criminosas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) por meio de um grupo de WhatsApp nomeado como 'Futebol dos amigos aos finais de semana'.

Os integrantes de uma célula do CV tinham como principal função "o corte e refino de drogas em residência fixa”, ou seja, mantinham um laboratório de drogas para distribuição local dos entorpecentes, conforme o MP.

Foram denunciados por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia: Francisco Thiago Almeida de Souza, o 'Folha Seca' ou 'Libra'; Rafaela Costa de Andrade; José Adrian da Silva Araújo; Washington Carlos Ferreira de Almeida; Henrique Vinícius Ferreira Alcântara, o 'Sem Coração'; Tiago Santiago Alves e Jonatha da Silva Nascimento.

O grupo deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico em organização criminosa armada, posse de artefato explosivo e corrupção de menores. As defesas dos acusados não foram localizadas pela reportagem.

COMUNICAÇÃO INTERNA DA FACÇÃO

Segundo o MP, os denunciados operavam com estrutura organizada, com comunicação interna via WhatsApp e redes sociais da facção criminosa, com ostentação de armas e apologia a organização em redes sociais.

"Consta ainda do relatório, mensagens retiradas do grupo "Futebol Dos Amigos Aos Finais De Semana", do qual era utilizado para comunicação interna da facção, organização do tráfico, em que havia monitoramento da polícia, em que possível aferir atuação firme da integrante 'Rafa', que realizava avisos sobre a presença da polícia na comunidade"

Com os denunciados José Adrian, Rafaela Costa e Washington Carlos foram encontradas drogas e quatro granadas de fabricação artesanal. 

"Análise das redes sociais dos denunciados e informações encontradas no celular do adolescente confirmaram a participação dos demais denunciados na célula criminosa localizada no bairro Metrópole Sul", segundo trecho de documentos a que a reportagem teve acesso.

O MP pediu ainda a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos e que sejam mantidas as prisões preventivas dos acusados "para garantir a ordem pública, evitar reincidência na prática de crimes e cessar as atividades criminosas realizadas por eles".

Assuntos Relacionados
caucaia operacao policia civil investigacao faccao comando vermelho crimes
Segurança

Membros do CV denunciados pelo MPCE articulavam crimes em grupo de WhatsApp 'Futebol dos amigos'

Conforme a denúncia, os faccionados mantinham um laboratório de drogas em Caucaia

Redação
Há 1 hora
