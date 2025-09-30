20 integrantes do Comando Vermelho são alvos de operação no Ceará

Membros da facção carioca Comando Vermelho (CV) com função de distribuir grande quantidade de drogas no Ceará foram alvos da Operação Nexus, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta terça-feira (30). Segundo a Polícia, foram cumpridos 20 mandados de prisão, sendo 17 contra pessoas que estavam em liberdade e três delas que estavam no Sistema Penitenciário.

Dos presos, nove são mulheres. Uma delas foi flagrada em posse de oito quilos de drogas enquanto estava em um ônibus na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A ação teve a participação do cão policial Shyriu.

Em coletiva de imprensa, o delegado Paulo Renato, titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc), destacou que "as investigações apontam que todo o grupo tinha comunicação com pessoas que são do Ceará, mas que hoje residem no Rio de Janeiro".

As investigações tiveram início ainda no ano passado. Os suspeitos distribuíam drogas que eram preparadas para serem comercializadas em bairros, como: Floresta, Jardim Iracema e Jardim Guanabara.

Legenda: A Operação Nexus foi deflagrada nesta terça-feira (30) Foto: Divulgação/PCCE

"Eles não eram os vendedores finais, eram os distribuidores. Temos que fazer uma análise mais minuciosa para saber se essas pessoas cometeram outros tipos de crime" Paulo Renato Delegado da PCCE

ABORDAGENS

A Polícia afirma que as ações aconteceram simultaneamente em Fortaleza, Caucaia, Martinópole (Interior do Ceará) e em São Paulo: "mais de 100 policiais foram mobilizados na operação, que culminou também no cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão. Dois veículos, sendo um modelo Toyota Corolla e um Jeep Compass, além de celulares, foram apreendidos".

Legenda: No total, foram expedidos 27 mandados de prisão Foto: Divulgação/PCCE

O diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Ceará (DRCO), Ricardo Pinheiro, diz que houve uma "análise das rotas usadas pela facção para o transporte de drogas".

Os entorpecentes seriam levados de Fortaleza até a cidade de Tianguá, no Interior do Estado. No total, foram expedidos 27 mandados de prisão, e um adolescente capturado em posse de uma pequena quantidade de drogas.