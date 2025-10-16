Diário do Nordeste
PND: Ceará lidera número de inscritos na região Nordeste

"Enem dos professores" seleciona docentes para a educação básica

Carol Melo
(Atualizado às 07:31)
Papo Carreira
Imagem mostra jovem estudante observando professora em sala de aula durante explicação, representando a importância da educação básica e do aprendizado nas escolas públicas brasileiras.
Legenda: No Brasil, 1.086.914 professores se inscreveram na seletiva.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

O Ceará é o estado da região Nordeste com o maior número de inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2025. O dado foi divulgado nessa quarta-feira (15), Dia do Professor, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 55.584 docentes do Estado confirmaram participação na primeira edição do "Enem dos professores", que será aplicado no próximo dia 26 de outubro. 

Na região, a Bahia vem logo em seguida, com 55.320 inscritos, e Pernambuco fecha o Top 3 nordestino, com 46.452 participantes. 

No Brasil, 1.086.914 professores se inscreveram na seletiva, sendo a maioria do estado de São Paulo (253.895), seguido de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230).

O que é a PND?

A Prova Nacional Docente foi criada pelo Governo Federal para selecionar professores da educação básica que desejam atuar nas redes públicas de ensino.

O exame não substitui concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção, nos moldes do Concurso Nacional Unificado (CNU), visando ampliar o número de docentes qualificados.

Locais de prova 

O Cartão de Confirmação de Inscrição do exame foi disponibilizado nessa quarta-feira aos candidatos. O documento informa dados como local de prova, número de inscrição, data e horários da prova.

Para acessar, o candidato deve entrar no site pnd.inep.gov.br/pnd e fazer login com a conta Gov.br.

O Inep recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, embora o documento não seja obrigatório para a entrada no local.

Como vai ser a PND

A avaliação terá duração de 5h30 e será dividida em duas partes:

  • Formação Geral Docente (FGD) — comum a todas as áreas, com 30 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e conteúdos pedagógicos transversais;
  • Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso ligados à área de formação do candidato.
