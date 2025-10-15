Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

Universidades e institutos federais cearenses terão 356 novas vagas para professores e técnicos administrativos. Os cargos compõem os mais de 6,7 mil anunciados pelo governo federal nesta quarta-feira (15) para atualização do quadro de pessoal em instituições do tipo em todo o País.

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC), que receberá 40 novos professores, cinco professores de ensino básico, técnico e tecnológico e 107 técnicos administrativos (43 da classe D e 64 da classe E). O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), por sua vez, terá 70 novos profissionais — com um limite de 20% de professores substitutos.

>>> Acesse a portaria que trata das universidades

>>> Acesse a portaria que trata dos institutos federais

No anúncio dos cargos, o ministro da Educação e ex-governador cearense, Camilo Santana (PT), lembrou que as vagas se somam às outras que foram autorizadas há menos de três meses para institutos federais.

"Em julho, já tínhamos autorizado a criação de 4,5 mil cargos para professores e técnicos dos institutos. Esse é o compromisso do presidente Lula para fortalecer a nossa rede federal e a expansão que estamos realizando. Investir em educação é investir no Brasil", afirmou.

Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck acrescentou que, ao todo, são 1,2 mil novos cargos de professores efetivos, 249 professores substitutos e quase 5,3 mil técnicos administrativos, reforço que "mostra o compromisso [da gestão] com a educação e a formação de jovens para empregos qualificados".

Quantas vagas serão distribuídas para cada universidade federal cearense?

De acordo com as portarias conjuntas do MEC e do MGI, o Ceará receberá 356 novas vagas — a maioria sendo na UFC. Veja, a seguir, a distribuição:

Universidade Federal do Ceará ( UFC ): 40 professores efetivos, 5 professores de ensino básico, técnico e tecnológico e 107 técnicos administrativos (sendo 43 da classe D e 64 da classe E);

): 40 professores efetivos, 5 professores de ensino básico, técnico e tecnológico e 107 técnicos administrativos (sendo 43 da classe D e 64 da classe E); Universidade Federal do Cariri ( UFCA ): 15 professores efetivos e 62 técnicos administrativos (sendo 25 da classe D e 37 da classe E);

): 15 professores efetivos e 62 técnicos administrativos (sendo 25 da classe D e 37 da classe E); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira ( Unilab ): 50 professores efetivos e 7 técnicos administrativos (3 da classe D e 4 da classe E);

): 50 professores efetivos e 7 técnicos administrativos (3 da classe D e 4 da classe E); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE): 70 professores efetivos, tendo limite de 20% de substitutos.

'Enem dos Professores'

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta, o cartão de confirmação de inscrição da Prova Nacional Docente (PND) 2025, conhecida como "Enem dos Professores".

A avaliação anual será aplicada no próximo dia 26 e busca melhorar a qualidade da formação de professores e estimular concursos públicos na área. Segundo o governo federal, a primeira edição da PND teve mais de um milhão de inscrições confirmadas.

Neste ano, serão avaliadas 17 áreas da licenciatura, sendo Pedagogia a que lidera o número de inscrições (560.576). Letras (Português) está em segundo lugar, com 73.187 confirmações, seguida de Matemática (72.530) e Educação Física (65.911).